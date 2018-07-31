Карагандинцам вернут деньги за отопление
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жителям Карагандинской области произведут перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жителям Карагандинской области произведут перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы возвращаем деньги для тех потребителей, у кого нет прибора учета по площади. А у кого есть приборы, для них мы не делаем перерасчет. В начале августа все это уже отразиться в квитанциях. По Караганде возврат денежных средств составит 31 млн 740 тысяч тенге», — рассказала
Стоит отметить, что общая сумма перерасчета за отопительный период в разрезе регионов (Караганда, Жезказган, Темиртау, Балхаш и Сатпаев) составляет 266 млн 888 тыс. 791,74 тенге с НДС.
Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете отдельной строкой уже в предстоящий отопительный сезон.