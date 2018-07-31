Карагандинцам вернут деньги за отопление

«Мы возвращаем деньги для тех потребителей, у кого нет прибора учета по площади. А у кого есть приборы, для них мы не делаем перерасчет. В начале августа все это уже отразиться в квитанциях. По Караганде возврат денежных средств составит 31 млн 740 тысяч тенге», — рассказала пресс-секретарь ТОО «Караганды жылу сбыт» Асем Исабекова.