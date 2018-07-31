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19:46 (мск), источник: Kazinform

Карагандинцам вернут деньги за отопление

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жителям Карагандинской области произведут перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Мы возвращаем деньги для тех потребителей, у кого нет прибора учета по площади. А у кого есть приборы, для них мы не делаем перерасчет. В начале августа все это уже отразиться в квитанциях. По Караганде возврат денежных средств составит 31 млн 740 тысяч тенге», — рассказала пресс-секретарь ТОО «Караганды жылу сбыт» Асем Исабекова.

Стоит отметить, что общая сумма перерасчета за отопительный период в разрезе регионов (Караганда, Жезказган, Темиртау, Балхаш и Сатпаев) составляет 266 млн 888 тыс. 791,74 тенге с НДС.

Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете отдельной строкой уже в предстоящий отопительный сезон.

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