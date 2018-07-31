Крейсер «Аврора» получил мировое признание как туристический объект

Источник: ИА REGNUM

Легендарный крейсер «Аврора» включен в состав Всемирного списка объектов особой туристской привлекательности. Такое решение было принято на сессии Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма, которая состоялась в ЮАР.

Как сообщает 31 июля издание «Петербургский дневник», генеральный секретарь этого комитета Владимир Пискурев вручил соответствующий сертификат командованию крейсера «Аврора» накануне Дня ВМФ.

Напомним, крейсер «Аврора» построен в Санкт-Петербурге в 1903 году, участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне и событиях революционного Октября 1917 года. Орудия с «Авроры» били по фашистам на подступах к Ленинграду во время Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2016 годах корабль находился на ремонте в Кронштадте, после чего вновь вернулся на место вечной стоянки у Петроградской набережной.