Крейсер «Аврора» получил мировое признание как туристический объект
Крейсер
Крейсер
Легендарный крейсер «Аврора» включен в состав Всемирного списка объектов особой туристской привлекательности. Такое решение было принято на сессии Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма, которая состоялась в ЮАР.
Как сообщает 31 июля издание «Петербургский дневник», генеральный секретарь этого комитета Владимир Пискурев вручил соответствующий сертификат командованию крейсера «Аврора» накануне Дня ВМФ.
Напомним, крейсер «Аврора» построен в
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2016 годах корабль находился на ремонте в Кронштадте, после чего вновь вернулся на место вечной стоянки у Петроградской набережной.
В День ВМФ, 29 июля, президент России Владимир Путин посетил «Аврору» и лично поздравил с праздником экипаж корабля.