В Самаре ограничат движение по ул. Нагорной и Александра Матросова

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает администрация Самары, вводится временное ограничение движение транспорта на следующих участках:

— с 06:00 27 июля до 24:00 19 августа — по улице Нагорной от улицы Охотничьей до улицы Александра Матросова;.

— с 06:00 20 августа до 24:00 20 сентября — по улице Александра Матросова в границах пересечения с улицей Нагорной.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения ремонта тепловых сетей и восстановления благоустройства.