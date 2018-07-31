В Самаре ограничат движение по ул. Нагорной и Александра Матросова
Ограничение движения транспорта связано с проведением работ по ремонту тепловых сетей.
Ограничение движения транспорта связано с проведением работ по ремонту тепловых сетей.
Как сообщает администрация Самары, вводится временное ограничение движение транспорта на следующих участках:
— с 06:00 27 июля до 24:00 19 августа — по улице Нагорной от улицы Охотничьей до улицы Александра Матросова;.
— с 06:00 20 августа до 24:00 20 сентября — по улице Александра Матросова в границах пересечения с улицей Нагорной.
Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения ремонта тепловых сетей и восстановления благоустройства.
В связи с этим автомобилистам необходимо заблаговременно планировать маршруты поездок.