Взяточник сжег деньги в надежде избежать наказания

Согласно материалам дела, инспектор, имеющий в производстве административное дело мужчины, который причинил телесные повреждения другому человеку во время ссоры, вымогал от правонарушителя 200 евро, чтобы избавить его от ареста на 15 суток и штрафа.

Нарушитель передал полицейскому вымогаемую сумму в размере 4000 леев под контролем прокуроров и антикоррупционных офицеров. В это время полицейскому позвонил знакомый и предупредил, что за ним следят, поэтому он заперся в кабинете. На требование антикоррупционных офицеров открыть дверь кабинета он ответил отказом, а тем временем сжег деньги.

Обвиняемый дал показания органу уголовного преследования, но не признал свою вину, утверждая, что сжег некоторые документы, хотя экспертиза показала присутствие обугленных частиц банкнот в кабинете, на руках и форме обвиняемого.