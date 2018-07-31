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18:11 (мск), источник: Noi.md

Взяточник сжег деньги в надежде избежать наказания

Сотруднику Инспектората полиции Буюкан, который, пытаясь выйти сухим из воды, сжег деньги, полученные в качестве взятки, грозит лишение свободы до 10 лет, сообщает Noi.md.

Согласно материалам дела, инспектор, имеющий в производстве административное дело мужчины, который причинил телесные повреждения другому человеку во время ссоры, вымогал от правонарушителя 200 евро, чтобы избавить его от ареста на 15 суток и штрафа.

Нарушитель передал полицейскому вымогаемую сумму в размере 4000 леев под контролем прокуроров и антикоррупционных офицеров. В это время полицейскому позвонил знакомый и предупредил, что за ним следят, поэтому он заперся в кабинете. На требование антикоррупционных офицеров открыть дверь кабинета он ответил отказом, а тем временем сжег деньги.

Обвиняемый дал показания органу уголовного преследования, но не признал свою вину, утверждая, что сжег некоторые документы, хотя экспертиза показала присутствие обугленных частиц банкнот в кабинете, на руках и форме обвиняемого.

За такие преступления уголовное законодательство предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 6000−8000 условных единиц и лишением права занимать определенные публичные должности в течение 7−10 лет.

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