В августе в Евпатории набережную закроют на реконструкцию

Об этом на своей странице в Facebook написал глава городской администрации Андрей Филонов.

«С начала августа планируем перекрыть всю набережную до “Орбиты” (здания бывшего пансионата “Орбита” — ред.) и дальше для ведения строительных работ. В июне и июле евпаторийцы и гости города могли пользоваться парковой зоной и променадной частью… Теперь придется искать для прогулок и купания другие места. Но как показали опросы, жители и гости согласны потерпеть, чтобы ускорить ввод объекта в эксплуатацию», — отметил мэр.

Филонов напомнил, что набережная им. В. Терешковой — один из крупнейших и сложнейших объектов ФЦП в Евпатории. «Все дело в берегоукреплении. Ведь реконструировать и благоустроить саму набережную — это одно, а вот защитить этот гидротехнический объект от губительной энергии волн — совсем другое. Сейчас идет заливка волноотбойных ступеней и отливка парапета. Строится берма. В ее основании — крупный бут, щебень, потом мелкий щебень с галькой», — пояснил он.

Глава городской администрации рассказал, что в настоящее время завершаются работы на участке, где были полностью демонтированы волноотбойные ступени. «Далее рабочие перейдут на ту часть набережной, где по проекту ступени будут восстанавливаться», — отметил Филонов.

По его словам, окончание всех работ запланировано на декабрь 2019 года. «Однако перед подрядчиком поставлена задача не позднее 1 июня следующего года открыть пешеходную часть набережной от бывшей таможни до «Орбиты», — подчеркнул глава администрации.

Филонов добавил, что вскоре начнутся подготовительные работы и в парковой зоне. «Это прокладка инженерных сетей: электричество, вода, канализация, подготовка котлована, в котором будет находиться чаша сухого фонтана», — уточнил он.