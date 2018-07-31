Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Запада на новый мегапроект Сахалинского моста - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Ворчливая мать спасла жизнь сыну, увидев его фото в автокресле
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Названы самые красивые брюнетки
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16Лесные пожары в Греции
18:08 (мск), источник: РИА Крым

В августе в Евпатории набережную закроют на реконструкцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В августе набережную имени Валентины Терешковой в Евпатории планируется полностью закрыть для проведения строительных работ в рамках ее реконструкции.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава городской администрации Андрей Филонов.

«С начала августа планируем перекрыть всю набережную до “Орбиты” (здания бывшего пансионата “Орбита” — ред.) и дальше для ведения строительных работ. В июне и июле евпаторийцы и гости города могли пользоваться парковой зоной и променадной частью… Теперь придется искать для прогулок и купания другие места. Но как показали опросы, жители и гости согласны потерпеть, чтобы ускорить ввод объекта в эксплуатацию», — отметил мэр.

Филонов напомнил, что набережная им. В. Терешковой — один из крупнейших и сложнейших объектов ФЦП в Евпатории. «Все дело в берегоукреплении. Ведь реконструировать и благоустроить саму набережную — это одно, а вот защитить этот гидротехнический объект от губительной энергии волн — совсем другое. Сейчас идет заливка волноотбойных ступеней и отливка парапета. Строится берма. В ее основании — крупный бут, щебень, потом мелкий щебень с галькой», — пояснил он.

Глава городской администрации рассказал, что в настоящее время завершаются работы на участке, где были полностью демонтированы волноотбойные ступени. «Далее рабочие перейдут на ту часть набережной, где по проекту ступени будут восстанавливаться», — отметил Филонов.

По его словам, окончание всех работ запланировано на декабрь 2019 года. «Однако перед подрядчиком поставлена задача не позднее 1 июня следующего года открыть пешеходную часть набережной от бывшей таможни до «Орбиты», — подчеркнул глава администрации.

Филонов добавил, что вскоре начнутся подготовительные работы и в парковой зоне. «Это прокладка инженерных сетей: электричество, вода, канализация, подготовка котлована, в котором будет находиться чаша сухого фонтана», — уточнил он.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, проект реконструкции набережной имени Терешковой предусматривает ремонт и строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км. Для сохранения отсыпок будут созданы пляжеудерживающие сооружения (искусственные рифы), которые возведут в море на глубине 3,5−4 метра, длина каждого составит 80 метров. Вместе с тем прогулочная зона будет сделана в один уровень из специальных террасных плит из гранита или агломерата, выложенных определенным узором. Их размер составит 30 на 50 сантиметров.

Все новости региона
 Брызги лета: яркие моменты курортного сезона в Крыму
На Феодосию обрушился ливень: улицы превратились в реки
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
«Их реально доводят»: как Вологодчина стала столицей банкротств
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Косатки разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь