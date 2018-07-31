Воронежцев предупредили о массовом отключении газа

«Газпром газораспределение Воронеж» предупредил горожан о массовых отключениях газа на трое суток с 8:00 среды, 1 августа, и до 8:00 субботы, 4 августа. Отключения связаны с работами по врезке газопровода высокого давления на улице Новикова.