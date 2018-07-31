Молдавские туристы бегут из Болгарии: в стране не прекращаются дожди
Метеорологи рассказали, когда изменится погода.
Метеорологи рассказали, когда изменится погода.
Пока многие европейцы изнывают от аномальной жары, в Болгарии вот уже несколько недель не прекращаются проливные дожди, что привело к снижению туристического потока, сообщает euronews.com.
На прошлой неделе в ряде районов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации
В связи с дождливым сезоном упали продажи летней одежды и пляжных принадлежностей.
«Мы занимаемся оптовой торговлей» — говорит предприниматель. «Обычно в это время года пляжные принадлежности пользуются большим спросом, но нынешним летом дела у нас идут плохо, все время идут дожди. В нашем магазине продажи сократились в два раза».
Метеорологи прогнозируют, что солнечная погода вернется на болгарское побережье к концу недели и температура воздуха прогреется до 35 градусов.