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18:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Молдавские туристы бегут из Болгарии: в стране не прекращаются дожди

Метеорологи рассказали, когда изменится погода.

Источник: Комсомольская правда

Пока многие европейцы изнывают от аномальной жары, в Болгарии вот уже несколько недель не прекращаются проливные дожди, что привело к снижению туристического потока, сообщает euronews.com.

На прошлой неделе в ряде районов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений.

В связи с дождливым сезоном упали продажи летней одежды и пляжных принадлежностей.

«Мы занимаемся оптовой торговлей» — говорит предприниматель. «Обычно в это время года пляжные принадлежности пользуются большим спросом, но нынешним летом дела у нас идут плохо, все время идут дожди. В нашем магазине продажи сократились в два раза».

Метеорологи прогнозируют, что солнечная погода вернется на болгарское побережье к концу недели и температура воздуха прогреется до 35 градусов.

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