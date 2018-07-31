Молдавские туристы бегут из Болгарии: в стране не прекращаются дожди

Источник: Комсомольская правда

Пока многие европейцы изнывают от аномальной жары, в Болгарии вот уже несколько недель не прекращаются проливные дожди, что привело к снижению туристического потока, сообщает euronews.com.

На прошлой неделе в ряде районов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений.

В связи с дождливым сезоном упали продажи летней одежды и пляжных принадлежностей.

«Мы занимаемся оптовой торговлей» — говорит предприниматель. «Обычно в это время года пляжные принадлежности пользуются большим спросом, но нынешним летом дела у нас идут плохо, все время идут дожди. В нашем магазине продажи сократились в два раза».