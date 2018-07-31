По всей Кубани 1 августа прогнозируют дожди
Ветер
Ветер
На Черноморском побережье ночью 21−26 °С, днем 31−36 °С. Температура воды в Азовском и Черном морях 26−28 °С.
В Краснодаре вечером кратковременный ливневый дождь, гроза. Ветер
Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь.
Туапсе +33…+35 °C кратковременный дождь.
Геленджик +33…+35 °C кратковременный дождь.
Новороссийск +33…+35 °C кратковременный дождь.
Анапа +32…+34 °C кратковременный дождь.
Крымск +35…+37 °C кратковременный дождь.
Ейск +28…+30 °C кратковременный дождь.
Тихорецк +35…+37 °C кратковременный дождь.
Кропоткин +36…+38 °C кратковременный дождь.
Армавир +35…+37 °C кратковременный дождь.
Лабинск +35…+37 °C кратковременный дождь.
Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь.
Горячий Ключ +36…+38 °C кратковременный дождь.
Краснодар +36…+38 °C кратковременный дождь.