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17:55 (мск), источник: Кубань 24

По всей Кубани 1 августа прогнозируют дожди

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с, в отдельных пунктах при грозе шквал 20−25 м/с. Температура ночью 21−26 °С, в юго-восточных предгорьях 18−23 °С, днем 31−36 °С местами до 38 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 763 мм рт. ст. 3 м/с

На Черноморском побережье ночью 21−26 °С, днем 31−36 °С. Температура воды в Азовском и Черном морях 26−28 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный ливневый дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура ночью 23−25 °С, днем 36−38 °С.

Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь.

Туапсе +33…+35 °C кратковременный дождь.

Геленджик +33…+35 °C кратковременный дождь.

Новороссийск +33…+35 °C кратковременный дождь.

Анапа +32…+34 °C кратковременный дождь.

Крымск +35…+37 °C кратковременный дождь.

Славянск-на-Кубани +35…+37 °C кратковременный дождь.

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C кратковременный дождь.

Ейск +28…+30 °C кратковременный дождь.

Тихорецк +35…+37 °C кратковременный дождь.

Кропоткин +36…+38 °C кратковременный дождь.

Армавир +35…+37 °C кратковременный дождь.

Лабинск +35…+37 °C кратковременный дождь.

Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь.

Горячий Ключ +36…+38 °C кратковременный дождь.

Краснодар +36…+38 °C кратковременный дождь.

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