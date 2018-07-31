В школах Франции запретили мобильные телефоны

Об итогах голосования сообщает телеканал BFM. Отобрать у детей сотовые телефоны и другие электронные игрушки обещал еще Эмманюэль Макрон во время предвыборной программы. Министерство образования республики поддерживает президента. А как иначе, если почти 90 процентов юных учащихся, согласно опросам, не отрываются от своих гаджетов даже в школьных стенах, в том числе на уроках. Живому общению со сверстниками или чтению книг места при таком образе жизни не остается. К слову, не будет никаких двойных стандартов: учителя так же не смогут заглядывать в экраны — если только в педагогических целях. Ожидается, что новая практика получит распространение уже этой осенью. При этом непонятно, на каком основании школьное руководство сможет запретить родителям поддерживать связь со своими чадами.