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18:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о росте цен

Подавляющее большинство крупных российских компаний готовятся повысить цены на свою продукцию после повышения НДС с 18 до 20 процентов, пишет РБК со ссылкой на исследование Института Адизеса.

Источник: Reuters

Авторы опросили руководителей крупных компаний в разных сферах экономики и во всех федеральных округах. 80 процентов респондентов ответили, что собираются повысить цены, переложив налоговую нагрузку на потребителей. Еще 10 процентов рассказали, что не будут увеличивать цены из-за боязни потерять клиентов и сами будут выплачивать налог.

При этом никто из опрошенных не собирается поднимать цены уже в этом году.

Повышение, если оно произойдет, случится не раньше 1 января, когда вступят в силу новые налоговые ставки.
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14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Ожидается, что дополнительные доходы бюджета пойдут на финансирование образования, здравоохранения и строительство инфраструктуры.

24 июля Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон. Также в нем прописана фиксация страховых взносов работодателей на уровне 30 процентов.

Ранее руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова рассказала, что повышение НДС обернется просадкой роста ВВП на 0,6 процента в год.

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