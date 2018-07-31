Россиян предупредили о росте цен
Подавляющее большинство крупных российских компаний готовятся повысить цены на свою продукцию после повышения НДС с 18 до 20 процентов, пишет РБК со ссылкой на исследование Института Адизеса.
Подавляющее большинство крупных российских компаний готовятся повысить цены на свою продукцию после повышения НДС с 18 до 20 процентов, пишет РБК со ссылкой на исследование Института Адизеса.
Авторы опросили руководителей крупных компаний в разных сферах экономики и во всех федеральных округах. 80 процентов респондентов ответили, что собираются повысить цены, переложив налоговую нагрузку на потребителей. Еще 10 процентов рассказали, что не будут увеличивать цены
При этом никто из опрошенных не собирается поднимать цены уже в этом году.
14 июня
24 июля Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон. Также в нем прописана фиксация страховых взносов работодателей на уровне 30 процентов.
Ранее руководитель Центра макроэкономического анализа