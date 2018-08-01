Генетически модифицированный рис поможет бороться с ВИЧ

Результаты исследования изложены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые во многих странах пытаются придумать различные способы борьбы с ВИЧ/СПИД, например, специальные вакцины. Но на данный момент препаратов с доказанной эффективностью создать никто не смог, хотя обнадеживающие результаты есть. Вместе с вакцинами ученые разрабатывают и препараты, которые замедляют развитие инфекции. Их надо принимать перорально, то есть проглатывая. Впрочем, надо отметить, что такие лекарства слишком дороги для жителей бедных стран.

В новой работе ученые описывают выведение сорта риса, который накапливает в зернах белки, нейтрализующие ВИЧ, то есть те же самые вещества, что используются и в таблетках. Из этого риса, например, можно сделать крем для местного применения: белки попадут в организм, если таким кремом намазать кожу. Этот ГМ-сорт вырабатывает один тип антител и два вида белков, которые связываются непосредственно с вирусными частицами и не позволяют им взаимодействовать с клетками человека.