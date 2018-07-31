Шестилетний ребенок дважды пережил укусы смертельно ядовитых змей
В австралийском городе
В австралийском городе
В австралийском городе
Первая змея напала на шестилетнего Джоэла Кэннинга (Joel Canning), когда он играл перед домом. Мальчик пришел к матери и спокойно поинтересовался: «Когда ядовитая змея в Австралии кусает, попадаешь на небеса?». После утвердительного ответа он упал, у него закатились глаза и начались судороги.
Мать сделала ему искусственное дыхание, затем родители отвезли мальчика в больницу, которая располагается на той же улице. Ребенку дали противоядие, и он пришел в себя.
Через восемь дней история повторилась. На этот раз Джоэл не сомневался, что его жизни ничего не угрожает. Не исключено, что его спасли остатки противоядия, сохранившиеся в организме после прошлого укуса. Тем не менее, он снова попал в больницу.
В обоих случаях его укусила австралийская змея, относящаяся к виду Pseudonaja nuchalis. Они вырастают до полутора метров в длину и крайне ядовиты. У людей их укус вызывает головную боль, рвоту, боль в животе, плохую свертываемость крови, почечную недостаточность. Возможен летальный исход.
В мае сообщалось, что австралиец упал с мотоцикла и стал жертвой смертельно опасной змеи, пока ждал помощи. По данным врачей, мотоциклист куда сильнее пострадал от укуса, чем от падения с транспортного средства.