Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В греческих пожарах обвинили Россию - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
7 фотосессий беременных, которые вас удивят
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Бывшая жена Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
В возрасте 55 лет умерла актриса Наталья Кузнецова
В ЕС раскритиковали решение Молдавии
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
18:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Шестилетний ребенок дважды пережил укусы смертельно ядовитых змей

В австралийском городе Уонган-Хиллз, штат Западная Австралия, в течение восьми дней мальчика дважды ужалили смертельно опасные змеи. Первая змея укусила шестилетнего Джоэла Кэннинга, когда он играл перед домом. Через восемь дней история повторилась. В обоих случаях его отвезли в больницу и дали противоядие.

В австралийском городе Уонган-Хиллз, штат Западная Австралия, ребенка за считанные дни дважды ужалили смертельно опасные змеи. Об этом сообщает Yahoo7 News.

Первая змея напала на шестилетнего Джоэла Кэннинга (Joel Canning), когда он играл перед домом. Мальчик пришел к матери и спокойно поинтересовался: «Когда ядовитая змея в Австралии кусает, попадаешь на небеса?». После утвердительного ответа он упал, у него закатились глаза и начались судороги.

Мать сделала ему искусственное дыхание, затем родители отвезли мальчика в больницу, которая располагается на той же улице. Ребенку дали противоядие, и он пришел в себя.

Через восемь дней история повторилась. На этот раз Джоэл не сомневался, что его жизни ничего не угрожает. Не исключено, что его спасли остатки противоядия, сохранившиеся в организме после прошлого укуса. Тем не менее, он снова попал в больницу.

В обоих случаях его укусила австралийская змея, относящаяся к виду Pseudonaja nuchalis. Они вырастают до полутора метров в длину и крайне ядовиты. У людей их укус вызывает головную боль, рвоту, боль в животе, плохую свертываемость крови, почечную недостаточность. Возможен летальный исход.

В мае сообщалось, что австралиец упал с мотоцикла и стал жертвой смертельно опасной змеи, пока ждал помощи. По данным врачей, мотоциклист куда сильнее пострадал от укуса, чем от падения с транспортного средства.

 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Россию наказали за Крымский мост
СМИ назвали имена погибших в ЦАР российских журналистов
Россиян предупредили о росте цен
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Где в России находится уникальный каменный лес (фото)
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Пилот снял «головокружительное» видео из кабины во время полета
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь