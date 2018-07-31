В Петербург привезут самого маленького жеребенка в мире
Рост Гулливера — всего 49 сантиметров.
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Рост Гулливера — всего 49 сантиметров.
В Петербург приедет Гулливер — самый маленький в мире жеребенок, сообщает Neva.Today. Его рост составляет всего 49 сантиметров, что считается недостаточным даже для карликовых пони.
Гулливера можно будет увидеть на международной конной выставке «Иппосфера», которая пройдет в Северной столице с 9 по 12 августа.
Напомним, жеребенок появился на свет в прошлом году в Ленинградской области. При рождении его рост был 29 сантиметров, а вес — 3 килограмма. Гулливер может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.