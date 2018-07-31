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18:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербург привезут самого маленького жеребенка в мире

Рост Гулливера — всего 49 сантиметров.

В Петербург приедет Гулливер — самый маленький в мире жеребенок, сообщает Neva.Today. Его рост составляет всего 49 сантиметров, что считается недостаточным даже для карликовых пони.

Гулливера можно будет увидеть на международной конной выставке «Иппосфера», которая пройдет в Северной столице с 9 по 12 августа.

Напомним, жеребенок появился на свет в прошлом году в Ленинградской области. При рождении его рост был 29 сантиметров, а вес — 3 килограмма. Гулливер может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

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