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19:43 (мск), источник: Zakon.kz

Находки из царского кургана отправят на исследование в Алматы и Италию

В могилах были найдены украшения.

Источник: Zakon.kz

Часть находок из царского кургана, раскопки которого начались две недели назад близ Астаны, отправятся в Алматы и Италию. Это делается для того, чтобы узнать, именно в каком веке было сделано погребение. Также с помощью специальных исследований можно будет выяснить происхождение, развитие, физическую структуру и расовые особенности человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В течение двух недель напряженной работы археологов раскопано семь вводных, то есть более поздних, захоронений. По словам руководителя археологической группы, кандидата исторических наук, директора НИИ Марал Хабдулиной, погребальный обряд свидетельствует о том, что изучаемые могилы людей предположительно датируются 15−16 веками.

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«Стоит отметить, что они похоронены по мусульманской традиции. Семь могил были выкопаны на кургане. Из этих семи могил в двух были найдены украшения. Мы полагаем, что одна могила принадлежит женщине, в захоронении были найдены бронзовые серьги и серебряные нитки. И другая — девушке, в ее могиле мы увидели обручальное кольцо на правой руке», — сказала Марал Хабдулина.

Курган расположен в урочище Куйгенжар, при выезде в направлении Караганды. Сейчас на краю сакского могильника находится современное казахское кладбище. Покрытый каменным панцирем курган имеет высоту 4 м, диаметр — 60 м.

«В настоящее время в Астане насчитывается 46 исторических и культурных памятников местного значения. Из этих 46 памятников 12 являются археологическими. В рамках программы “Рухани жаңғыру” в этом году планируется проведение научных исследований по четырем археологическим памятникам, и этот холм является началом работы», — сказал начальник отдела культуры и спорта Аскар Калыбаев.

По его словам, выбор проведения исследования царского кургана обусловлен тем, что на краю могильника находится кладбище. Одна-две могилы находятся непосредственно рядом.

«Если вы посмотрите, на кладбище виднеется нижний слой земли. Почвенный слой желтый, коричневый. Чтобы узнать, в каком именно веке было сделано погребение, мы отправим корни зубов в Италию, а для антропологических анализов находка костей отправится в Алматы. С помощью этого исследования можно узнать происхождение, развитие, физическую структуру и расовые особенности человека», — заключила Марал Хабдулина.

Напомним, в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» проводятся раскопки царского кургана, расположенного в урочище Куйгенжар. Работы начаты по инициативе акимата Астаны. Координатором исследований могильника является столичное управление культуры и спорта, раскопками занимается Есильская археологическая экспедиция Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева совместно с Научно-исследовательским институтом археологии им. К. Акишева.

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