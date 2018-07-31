Находки из царского кургана отправят на исследование в Алматы и Италию
В могилах были найдены украшения.
В могилах были найдены украшения.
Часть находок из царского кургана, раскопки которого начались две недели назад близ Астаны, отправятся в Алматы и Италию. Это делается для того, чтобы узнать, именно в каком веке было сделано погребение. Также с помощью специальных исследований можно будет выяснить происхождение, развитие, физическую структуру и расовые особенности человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В течение двух недель напряженной работы археологов раскопано семь вводных, то есть более поздних, захоронений. По словам руководителя археологической группы, кандидата исторических наук, директора НИИ Марал Хабдулиной, погребальный обряд свидетельствует о том, что изучаемые могилы людей предположительно датируются 15−16 веками.
«Стоит отметить, что они похоронены по мусульманской традиции. Семь могил были выкопаны на кургане. Из этих семи могил в двух были найдены украшения. Мы полагаем, что одна могила принадлежит женщине, в захоронении были найдены бронзовые серьги и серебряные нитки. И другая — девушке, в ее могиле мы увидели обручальное кольцо на правой руке», — сказала Марал Хабдулина.
Курган расположен в урочище Куйгенжар, при выезде в направлении Караганды. Сейчас на краю сакского могильника находится современное казахское кладбище. Покрытый каменным панцирем курган имеет высоту 4 м, диаметр — 60 м.
«В настоящее время в Астане насчитывается 46 исторических и культурных памятников местного значения. Из этих 46 памятников 12 являются археологическими. В рамках программы “Рухани жаңғыру” в этом году планируется проведение научных исследований по четырем археологическим памятникам, и этот холм является началом работы», — сказал начальник отдела культуры и спорта Аскар Калыбаев.
По его словам, выбор проведения исследования царского кургана обусловлен тем, что на краю могильника находится кладбище.
«Если вы посмотрите, на кладбище виднеется нижний слой земли. Почвенный слой желтый, коричневый. Чтобы узнать, в каком именно веке было сделано погребение, мы отправим корни зубов в Италию, а для антропологических анализов находка костей отправится в Алматы. С помощью этого исследования можно узнать происхождение, развитие, физическую структуру и расовые особенности человека», — заключила Марал Хабдулина.
Напомним, в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» проводятся раскопки царского кургана, расположенного в урочище Куйгенжар. Работы начаты по инициативе акимата Астаны. Координатором исследований могильника является столичное управление культуры и спорта, раскопками занимается Есильская археологическая экспедиция Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева совместно с