Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Похудевшая Маша Малиновская смутила фанатов снимком топлес
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
«Барселона» проиграла «Роме», Малком отметился голом
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки
Зачем надо знать, сколько зарабатывает твой мужчина
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Водитель сменил пол, чтобы сэкономить на страховке
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
10:58 (мск), источник: Журнал OK!

Ева Лонгория впервые показала сына, и он вам машет с обложки глянца!

Чуть более месяца назад 43-летняя Ева Лонгория родила сына. Теперь можно разглядеть, на кого он похож!

Ева Лонгория родила первенца 19 июня этого года. Спустя день эту новость актриса с мужем Хосе Бастоном рассказали американскому журналу Hola!. Сегодня это же издание опубликовало первое полноценное фото малыша Сантьяго Энрике.

43-летняя Ева снялась с сыном на руках для обложки глянца. Кадр получился замечательным: фотографы успели поймать момент, когда сын звезды поднял руку, как будто бы помахал.

Ева Лонгория с сыном.

«Какой симпатичный», «Красивые оба», «Он такооой милый», ­- пользователи социальных сетей в восторге.

Как сообщается, целых 13 страниц выпуска наполнены фотографиями малыша. В перерывах между съемками и кормлением сына Ева рассказывала журналистам о своей беременности, о том, как ей в роли матери и о том, что ждет её в будущем.

«Ева также рассказала, что материнство повлияло на её социальную активность», — сказал главный редактор издания Мигель Сиргадо.

Будучи уже с подросшим животом, Ева рассказывала, что всю её карьеру СМИ чуть ли не каждый месяц писали, что она беременна. «Но я просто много ела», — смеялась актриса. Когда же она действительно забеременела, журналисты написали, что она всего лишь поправилась.

 Все серьезно: Леонардо Ди Каприо на отдыхе с Камилой Морроне и ее мамой
Кендалл Дженнер без ума от огненных босоножек Prada
В Краснодарском крае могут построить самую дорогую дорогу России
В ЦАР рассказали о напавших на российских журналистов
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Роман Вильфанд рассказал, что творится с климатом
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой Певец проводит лето на курорте Форте-деи-Марми с 5-летней Арианной.  
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь