Ева Лонгория впервые показала сына, и он вам машет с обложки глянца!
Чуть более месяца назад 43-летняя Ева Лонгория родила сына. Теперь можно разглядеть, на кого он похож!
Чуть более месяца назад 43-летняя Ева Лонгория родила сына. Теперь можно разглядеть, на кого он похож!
Ева Лонгория родила первенца 19 июня этого года. Спустя день эту новость актриса с мужем Хосе Бастоном рассказали американскому журналу Hola!. Сегодня это же издание опубликовало первое полноценное фото малыша Сантьяго Энрике.
43-летняя Ева снялась с сыном на руках для обложки глянца. Кадр получился замечательным: фотографы успели поймать момент, когда сын звезды поднял руку, как будто бы помахал.
Ева Лонгория с сыном.
«Какой симпатичный», «Красивые оба», «Он такооой милый», - пользователи социальных сетей в восторге.
Как сообщается, целых 13 страниц выпуска наполнены фотографиями малыша. В перерывах между съемками и кормлением сына Ева рассказывала журналистам о своей беременности, о том, как ей в роли матери и о том, что ждет её в будущем.
«Ева также рассказала, что материнство повлияло на её социальную активность», — сказал главный редактор издания Мигель Сиргадо.
Будучи уже с подросшим животом, Ева рассказывала, что всю её карьеру СМИ чуть ли не каждый месяц писали, что она беременна. «Но я просто много ела», — смеялась актриса. Когда же она действительно забеременела, журналисты написали, что она всего лишь поправилась.