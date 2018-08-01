Ева Лонгория впервые показала сына, и он вам машет с обложки глянца!

Ева Лонгория родила первенца 19 июня этого года. Спустя день эту новость актриса с мужем Хосе Бастоном рассказали американскому журналу Hola!. Сегодня это же издание опубликовало первое полноценное фото малыша Сантьяго Энрике.

43-летняя Ева снялась с сыном на руках для обложки глянца. Кадр получился замечательным: фотографы успели поймать момент, когда сын звезды поднял руку, как будто бы помахал.

Ева Лонгория с сыном.

«Какой симпатичный», «Красивые оба», «Он такооой милый», ­- пользователи социальных сетей в восторге.

Как сообщается, целых 13 страниц выпуска наполнены фотографиями малыша. В перерывах между съемками и кормлением сына Ева рассказывала журналистам о своей беременности, о том, как ей в роли матери и о том, что ждет её в будущем.

«Ева также рассказала, что материнство повлияло на её социальную активность», — сказал главный редактор издания Мигель Сиргадо.