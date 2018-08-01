Нижегородская маршрутка Т-21 прекратила свою работу

Источник: РИА "Новости"

Нижегородская маршрутка Т-21, которая ходила от Карповской церкви до ЗКПД-4 перестала существовать. Об этом «Комсомольской правде — Нижний Новгород» сообщили в департаменте транспорта и связи городской администрации.

— По результатам мониторинга работы маршрута Т-21 были выявлены многочисленные нарушения. В адрес перевозчика направлялись уведомления о необходимости ознакомиться с актами выявленных нарушений и организовать работу по их устранению в соответствии с Договором. Направляемые уведомления были проигнорированы, нарушения устранены не были, — рассказали в департаменте.

В результате администрация Нижнего Новгорода с 26 июля расторгла договор с частным перевозчиком ООО «Автосфера». И теперь он не имеет права перевозить пассажиров.

Напомним, с 27 июля маршрутка № 89 продлила свой маршрут и теперь доезжает до микрорайона Новая стройка. Автобусы должны курсировать каждые 15 минут.