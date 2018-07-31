Британка пожаловалась в полицию на то, что ей принесли пиццу с грибами

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Сотрудники полицейского департамента в Эссексе опубликовали в Twitter аудиозапись телефонного разговора с неизвестной женщиной, которая набрала экстренный номер для того, чтобы пожаловаться на «неправильную» пиццу, которую ей доставили по ошибке.

Британка начала разговор со слов:

Я фактически была ограблена этой отвратительной доставкой. Вы можете в это поверить?

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Женщина рассказала, что ей привезли пиццу с грибами, на которые у нее аллергия. А потому есть ее она не может. Она рассказала, что связалась с пиццерией и указала сотрудникам на ошибочную доставку. Но сотрудники заведения были уверены в том, что клиентка сама перепутала номера пиццы, а потому в службе доставки ей отказались вернуть деньги или заменить блюдо.

В итоге, женщина позвонила по экстренному телефону полиции и высказала им свое возмущение, не скупясь на нецензурные ругательства.