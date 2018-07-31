Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
В возрасте 55 лет умерла актриса Наталья Кузнецова
В ЕС раскритиковали решение Молдавии
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
19:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британка пожаловалась в полицию на то, что ей принесли пиццу с грибами

Женщина возмутилась, что ей отказались поменять заказ.

Источник: CC0/gyueccher

Сотрудники полицейского департамента в Эссексе опубликовали в Twitter аудиозапись телефонного разговора с неизвестной женщиной, которая набрала экстренный номер для того, чтобы пожаловаться на «неправильную» пиццу, которую ей доставили по ошибке.

Британка начала разговор со слов:

Я фактически была ограблена этой отвратительной доставкой. Вы можете в это поверить?
Читайте также
Любовь к соцсетям вывела «малоимущую» британку на чистую воду

Женщина рассказала, что ей привезли пиццу с грибами, на которые у нее аллергия. А потому есть ее она не может. Она рассказала, что связалась с пиццерией и указала сотрудникам на ошибочную доставку. Но сотрудники заведения были уверены в том, что клиентка сама перепутала номера пиццы, а потому в службе доставки ей отказались вернуть деньги или заменить блюдо.

В итоге, женщина позвонила по экстренному телефону полиции и высказала им свое возмущение, не скупясь на нецензурные ругательства.

В полиции ей ответили, что вопрос пиццы не является неотложным и попросили не звонить больше по пустякам, ведь в это время кому-то действительно может понадобиться срочная помощь.

 Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией
Секс, расизм и пепперони: что творится в Papa John’s
СМИ назвали имена погибших в ЦАР российских журналистов
Россиян предупредили о росте цен
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Средний класс в России стал экономить на роскоши
Почему Латвия запрещает российских и украинских гастарбайтеров
Пилот снял «головокружительное» видео из кабины во время полета
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь