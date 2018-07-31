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19:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Бристоле завершился крупнейший в Европе фестиваль уличного искусства

Такого буйства красок, пожалуй, не встретишь ни в одном городе.

С 28 по 30 июля в британском городе Бристоль проходил один из самых известных фестивалей уличного искусства и граффити UpFest. Впервые он был проведен еще в 2008 году, и сейчас является одним из самых масштабных в Европе.

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В этом году на UpFest приехали более 300 художников из 70 стран мира. Некоторые мастера рисовали на стенах домов, гаражах и заборах (эти рисунки останутся здесь до следующего фестиваля), а другие выбрали в качестве холста переносные доски и временные щиты.

Кстати, город Бристоль для фестиваля граффити и уличного искусства был выбран не случайно — это родной город, пожалуй, самого известного стрит-художника Бэнкси.

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