Капсула на час: как работает аэроотель в аэропорту Внуково

Источник: РИАМО / Николай Корешков

Капсульный отель Aerosleep на территории аэропорта Внуково открылся 4 июля. Пассажиры останавливаются здесь для того, чтобы с комфортом дождаться своего рейса, а еще ради необычных фото, как из фильма «Пятый элемент». Корреспонденты РИАМО узнали, удобно ли спать в пластиковой капсуле, и кто арендует номера.

Кровать плюс тренинг перед полетом

Капсульный отель во Внуково стал вторым подобным сервисом в Москве. В отличие от отеля в аэропорту Шереметьево, где номер напоминает купе поезда, здесь пассажирам предлагаются сенсорные боксы, расположенные друг над другом, как пчелиные соты.

По словам генерального директора компании Aerosleep Александра Данилина, его вдохновил опыт японского предпринимателя и архитектора Кисё Курокавы, которому принадлежит идея первой гостиницы с номерами-ячейками. Она была открыта в 1979 году в Осаке и расcчитана на деловых людей с напряженным графиком работы.

Источник: РИАМО / Николай Корешков

«Я сам объездил 60 стран и осознаю, как здорово иметь возможность поспать несколько часов во время пересадки, не покидая при этом зону аэропорта», — отмечает Александр.

По его словам, эта услуга в Москве оказалась востребована, правда — капсулы пришлось адаптировать под запросы русских клиентов.

Так, в Дубае главное — дорогой дизайнерский интерьер, в Индии капсульные номера оборудованы холодильником из-за жары, в Европе — душем, а нашим людям хватает wi-fi, зарядок и зеркала, отмечает предприниматель.

Источник: РИАМО / Николай Корешков

Источник: РИАМО / Николай Корешков

Первым клиентом отеля стал иностранный пассажир, которому подарили бесплатные сутки в капсуле. В период ЧМ-2018 в капсулах останавливались иностранные болельщики, но основная масса клиентов — русские туристы, рассказывают в отеле.

Среди постояльцев — не только бизнесмены и молодежь, но и семьи с детьми.

«Мы с семьей улетаем отдыхать, и только приехав в аэропорт узнали, что рейс могут задержать. Ребенок устал, поэтому в срочном порядке стали искать место для отдыха», — делится посетительница отеля Ирина.

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В кафе несколько часов сидеть не хотелось, гостиницы дорогие, а тут и по деньгам нормально выходит, и место любопытное. Ирина

Полезен отель и тем, кто боится летать: в капсуле можно подготовиться к длительному пребыванию в замкнутом пространстве.

«Я уже останавливался в этом отеле и понял, что здесь у меня нет ощущения, будто здесь стены давят со всех сторон, хотя в самолете места явно больше. Это и тренировка перед полётом, и неплохое решение для снятия стресса», — объясняет пассажир Сергей.

Почасовая оплата и неспящие администраторы

Источник: РИАМО / Николай Корешков

Аэроотель находится на третьем этаже пассажирского терминала Внуково и представляет собой 12 пронумерованных капсул, расположенных в два ряда. На стойке-ресепшн посетителей встречают администраторы, которые круглосуточно следят за порядком, показывают, как пользоваться капсулой, и по желанию будят перед рейсом.

После каждого гостя в «номере» меняют постельное белье и убирают мусор, регулярно проводится полная санитарная уборка с помощью клининговой компании.

В отеле действует почасовая оплата, а рассчитаться можно на месте наличными или банковской картой. Цена за час составляет 290 рублей, а при бронировании номера на сервисе Booking.com посетители получают скидки. С учетом брони аренда капсулы на 12 часов обойдется в 3000 рублей, а на сутки — 5000 рублей.

Капсула рассчитана на одного человека, при этом она достаточно вместительна, поэтому родители могут взять с собой ребенка до 10 лет бесплатно.

Источник: РИАМО / Николай Корешков

«Думаю, лучшая заполняемость будет в летние месяцы и в конце декабря, когда все уезжают в отпуск. При таком пассажирообороте нужно держать марку, а значит, сервис и порядок должны быть на высшем уровне», — отмечает Александр.

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Он признается, что с детства любил фильм «Пятый элемент» и решил передать его атмосферу в дизайне, а в будущем планирует одеть сотрудников в «космическую» форму.

«Технологии развиваются, люди путешествуют в космосе и начинают останавливаться в капсулах», — уверен бизнесмен.

Капсулы с вай-фай и сейфом

Капсулы производятся в Китае и напоминают маленькие космические квартиры. У входа расположена ячейка для хранения обуви, лестница с овальными ступенями и перилами для подъема на второй ярус.

Дверь открывается при помощи карты. Электронный ключ запускает работу всей капсулы, управление внутри тоже сенсорное. Вся навигация — на английском языке, в будущем планируется продублировать все на русском.

Источник: РИАМО / Николай Корешков

Внутри все компактно, но достаточно просторно. Стены сделаны из специального пластика, который не впитывает запах. Капсульный номер оборудован дымоуловителем пожарной безопасности и системой вентиляции — в капсулах поддерживается комнатная температура.

Основное пространство капсулы занимает широкая односпальная кровать, которая рассчитана на вес до 200 килограмм. Матрас довольно мягкий и застилается одноразовой простыней и наволочкой, а если хочется укрыться — можно взять плед. Мы провели в капсуле полчаса и убедились, что находиться здесь вполне комфортно, а при желании можно и заснуть.

Для того, чтобы вас не беспокоили, предусмотрена специальная кнопка и возможность заблокировать дверь изнутри. Уровень освещения можно регулировать и выбрать цвет световых лучей: доступен расслабляющий синий и белый для чтения.

Кроме того, в распоряжении постояльцев электронные часы с будильником, зарядка для гаджетов, розетка на 220 вольт, usb-порт, телевизор с функцией smart-tv и наушники, Wi-Fi в свободном доступе, а также зеркало с подсветкой и сейф для хранения ценный вещей.

А вот за едой и в туалет нужно выходить наружу. Внутрь запрещено приносить продукты и напитки — с собой можно захватить только бутылку воды, также нельзя курить. Шуметь, кстати, тоже не рекомендуется, так как капсулы не оснащены системой звукоизоляции и внутри слышно, как объявляют рейсы и другую информацию по громкой связи аэропорта.

«В дальнейшем компания постарается усовершенствовать капсулы. Появятся ионизаторы воздуха и климат-контроль, а также несколько двухместных номеров», — рассказывает Данилин.

В ближайшее время компания Aerosleep планирует установить капсульные отели в зонах внутренних и международных вылетов во Внуково, на территории терминалов Домодедово и Шереметьево.