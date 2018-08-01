Капсула на час: как работает аэроотель в аэропорту Внуково
Корреспондент РИАМО протестировала новый капсульный отель в аэропорту Внуково.
Корреспондент РИАМО протестировала новый капсульный отель в аэропорту Внуково.
Капсульный отель Aerosleep на территории аэропорта Внуково открылся 4 июля. Пассажиры останавливаются здесь для того, чтобы с комфортом дождаться своего рейса, а еще ради необычных фото, как из фильма «Пятый элемент». Корреспонденты РИАМО узнали, удобно ли спать в пластиковой капсуле, и кто арендует номера.
Капсульный отель во Внуково стал вторым подобным сервисом в Москве. В отличие от отеля в аэропорту Шереметьево, где номер напоминает купе поезда, здесь пассажирам предлагаются сенсорные боксы, расположенные друг над другом, как пчелиные соты.
По словам генерального директора компании Aerosleep Александра Данилина, его вдохновил опыт японского предпринимателя и архитектора Кисё Курокавы, которому принадлежит идея первой гостиницы с
«Я сам объездил 60 стран и осознаю, как здорово иметь возможность поспать несколько часов во время пересадки, не покидая при этом зону аэропорта», — отмечает Александр.
По его словам, эта услуга в Москве оказалась востребована, правда — капсулы пришлось адаптировать под запросы русских клиентов.
Первым клиентом отеля стал иностранный пассажир, которому подарили бесплатные сутки в капсуле. В период ЧМ-2018 в капсулах останавливались иностранные болельщики, но основная масса клиентов — русские туристы, рассказывают в отеле.
Среди постояльцев — не только бизнесмены и молодежь, но и семьи с детьми.
«Мы с семьей улетаем отдыхать, и только приехав в аэропорт узнали, что рейс могут задержать. Ребенок устал, поэтому в срочном порядке стали искать место для отдыха», — делится посетительница отеля Ирина.
В кафе несколько часов сидеть не хотелось, гостиницы дорогие, а тут и по деньгам нормально выходит, и место любопытное.
Полезен отель и тем, кто боится летать: в капсуле можно подготовиться к длительному пребыванию в замкнутом пространстве.
«Я уже останавливался в этом отеле и понял, что здесь у меня нет ощущения, будто здесь стены давят со всех сторон, хотя в самолете места явно больше. Это и тренировка перед полётом, и неплохое решение для снятия стресса», — объясняет пассажир Сергей.
Аэроотель находится на третьем этаже пассажирского терминала Внуково и представляет собой 12 пронумерованных капсул, расположенных в два ряда. На
В отеле действует почасовая оплата, а рассчитаться можно на месте наличными или банковской картой. Цена за час составляет 290 рублей, а при бронировании номера на сервисе Booking.com посетители получают скидки. С учетом брони аренда капсулы на 12 часов обойдется в 3000 рублей, а на сутки — 5000 рублей.
Капсула рассчитана на одного человека, при этом она достаточно вместительна, поэтому родители могут взять с собой ребенка до 10 лет бесплатно.
«Думаю, лучшая заполняемость будет в летние месяцы и в конце декабря, когда все уезжают в отпуск. При таком пассажирообороте нужно держать марку, а значит, сервис и порядок должны быть на высшем уровне», — отмечает Александр.
Он признается, что с детства любил фильм «Пятый элемент» и решил передать его атмосферу в дизайне, а в будущем планирует одеть сотрудников в «космическую» форму.
«Технологии развиваются, люди путешествуют в космосе и начинают останавливаться в капсулах», — уверен бизнесмен.
Капсулы производятся в Китае и напоминают маленькие космические квартиры. У входа расположена ячейка для хранения обуви, лестница с овальными ступенями и перилами для подъема на второй ярус.
Дверь открывается при помощи карты. Электронный ключ запускает работу всей капсулы, управление внутри тоже сенсорное. Вся навигация — на английском языке, в будущем планируется продублировать все на русском.
Внутри все компактно, но достаточно просторно. Стены сделаны из специального пластика, который не впитывает запах. Капсульный номер оборудован дымоуловителем пожарной безопасности и системой вентиляции — в капсулах поддерживается комнатная температура.
Основное пространство капсулы занимает широкая односпальная кровать, которая рассчитана на вес до 200 килограмм. Матрас довольно мягкий и застилается одноразовой простыней и наволочкой, а если хочется укрыться — можно взять плед. Мы провели в капсуле полчаса и убедились, что находиться здесь вполне комфортно, а при желании можно и заснуть.
Для того, чтобы вас не беспокоили, предусмотрена специальная кнопка и возможность заблокировать дверь изнутри. Уровень освещения можно регулировать и выбрать цвет световых лучей: доступен расслабляющий синий и белый для чтения.
Кроме того, в распоряжении постояльцев электронные часы с будильником, зарядка для гаджетов, розетка на 220 вольт,
А вот за едой и в туалет нужно выходить наружу. Внутрь запрещено приносить продукты и напитки — с собой можно захватить только бутылку воды, также нельзя курить. Шуметь, кстати, тоже не рекомендуется, так как капсулы не оснащены системой звукоизоляции и внутри слышно, как объявляют рейсы и другую информацию по громкой связи аэропорта.
«В дальнейшем компания постарается усовершенствовать капсулы. Появятся ионизаторы воздуха и
В ближайшее время компания Aerosleep планирует установить капсульные отели в зонах внутренних и международных вылетов во Внуково, на территории терминалов Домодедово и Шереметьево.
Антонина Матвеева