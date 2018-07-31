В Беларуси начинается грибная лихорадка: где в этом году ищут боровики

Многие помнят, как в августе-сентябре прошлого года с разных уголков Беларуси в соцсети загружали невероятные фото: три, пять, семь ведер грибов, многие устилали своим урожаем ковры. Люди вспоминали приметы: много грибов — это к войне, а специалисты тогда говорили, что в нынешнем году на ковры белых рассчитывать не стоит. Но уже с конца июля стали вновь появляться сообщения о десятках и сотнях собранных за раз боровиков.

Корреспондент «Комсомолки» отправился в лес — на те места, где чуть ли не лопатами гребли белые и подосиновики год назад. Буквально только войдя в лес, нас встретил красавец боровик. Но он, к сожалению, оказался червивым — и ножка, и шляпка.

В этот раз лес был почти пустым. Даже мухомора не встретили. За два часа прогулки по лесу нам попались всего семь боровиков, один подосиновик, несколько сыроежек и моховиков. На сковородку бы хватило, но все грибы были полностью изъедены червями…

По дороге домой, возле железнодорожной станции встречаем пенсионера из Гомеля, который тоже возвратился из леса ни с чем.

— Буквально в пятницу собрал здесь 56 белых! Сидели в одном месте как солдаты, все ровненькие. А сегодня — ничего. Те, что попадались, червивые. В прошлый раз ходил сразу после дождей, а сейчас уже несколько дней сухо и жара началась…

На станции женщина с подругой обсуждали соседку, которая на днях тоже собрала несколько ведер белых и взяла на работе отгул, чтобы закатать и засушить урожай.

В дизель-поезде замечаем, как в вагон входит седой мужчина с большим ведром лисичек:

— Да, грибов сейчас почти нет, только в некоторых местах, точечно. И червяки съедают грибы из-за того, что ночи теплые — это главный фактор, — считает грибник.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где собирать боровики

На основе опроса грибников и собственного опыта корреспондента «КП» мы составили список мест, где этим летом боровики встречали особенно часто:

— Под дубами, елями, в березняках.

— В чистом светлом лесу.

— Возле мухоморов.

— Вдоль тропинок, пожарных рвов.

— На окраине лесов, в лесополосах вдоль дорог и полей.

— И, конечно, в бору — хвойном лесу.

КОМПЕТЕНТНО

Осенью червивых грибов будет меньше

Благодаря недавним обильным дождям, уже пошли многие виды грибов. Если осадки будут равномерно выпадать в августе и сентябре, можно ожидать нормальный урожай в этот период, — говорит миколог Вячеслав Трухановец, сотрудник биологического факультета Гомельского госуниверситета им. Скорины.

Что касается червей в грибах, ученый объяснил, что это естественно:

— При высокой температуре насекомые более массово развиваются. Но где-то и сейчас собирают грибы без червей. Это зависит от множества факторов: более высокое место, например. Но осенью, когда прохладней, цикл развития насекомых замедляется — червей в грибах будет меньше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под Светлогорском мужчина собрал 200 боровиков