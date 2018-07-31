Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле
Черное море очистят от жилья
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Бывшая жена Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Убившие отца сестры назвали себя его рабынями
Названа причина госпитализации Аскольда Запашного
Арнольд Шварценеггер уничтожил своим танком лимузин (видео)
Почему подорожал бензин: новая версия (интересная)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
20:50 (мск), источник: Zakon.kz

В КГА прокомментировали задержку рейса Актау-Анталия

Комитетом гражданской авиации проведена работа с руководством авиакомпании Sunkar Air по поводу задержки чартерного рейса по направлению Актау-Анталия, сообщает сообщает zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Рейс был задержан по теxническим причинам. В настоящее время неисправность устраняется. Вылет воздушного судна Боинг 737−300 из Актау в Турцию запланирован сегодня в 22.00 по местному времени, — говорится в сообщении на официальной страничке Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК в Facebook.

«Пассажиры по всем возникающим вопросам могут обращаться к генеральному директору авиакомпании Sunkar Air Талгату Жолдыбаеву по телефону +7 701 588 1348. В случае не предоставления соответствующиx услуг со стороны авиакомпании при задержкаx рейсов просим пассажиров обращаться к нам в Комитет гражданской авиации по телефону 8 (7172)754806», — говорится в сообщении.

Около 150 жителей Актау сутки не могли вылететь в Анталью. По словам представителей авиакомпании Sunkar Air, причиной задержки стала поломка самолета.

Все новости региона
 Внесены изменения в правила аттестации педагогических работников
Жуткие подробности о жизни девушек, убивших отца-насильника, рассказала их
СМИ назвали имена погибших в ЦАР российских журналистов
Россиян предупредили о росте цен
В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему Латвия запрещает российских и украинских гастарбайтеров
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь