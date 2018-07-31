В КГА прокомментировали задержку рейса Актау-Анталия

Источник: Zakon.kz

Рейс был задержан по теxническим причинам. В настоящее время неисправность устраняется. Вылет воздушного судна Боинг 737−300 из Актау в Турцию запланирован сегодня в 22.00 по местному времени, — говорится в сообщении на официальной страничке Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК в Facebook.

«Пассажиры по всем возникающим вопросам могут обращаться к генеральному директору авиакомпании Sunkar Air Талгату Жолдыбаеву по телефону +7 701 588 1348. В случае не предоставления соответствующиx услуг со стороны авиакомпании при задержкаx рейсов просим пассажиров обращаться к нам в Комитет гражданской авиации по телефону 8 (7172)754806», — говорится в сообщении.