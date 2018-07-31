Последствия жары: голая женщина гуляла по Солигорску

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Обнаженная женщина гуляла во вторник утром по улицам Солигорска, сообщили в социальных сетях жители города.

Голую гражданку заметили в районном центре около девяти часов утра.

«Фотофакт. Чуть более двух часов назад голая невменяемая женщина разгуливала по улицам города Солигорска», — говорится в сообщении в группе «Солигорские автолюбители» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации очевидцев, на место прогулки раскрепощенной солигорчанки оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пока о дальнейшей судьбе женщины ничего не сообщается.