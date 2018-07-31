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22:44 (мск), источник: Sputnik.by

Последствия жары: голая женщина гуляла по Солигорску

На место прогулки раскрепощенной солигорчанки оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Обнаженная женщина гуляла во вторник утром по улицам Солигорска, сообщили в социальных сетях жители города.

Голую гражданку заметили в районном центре около девяти часов утра.

«Фотофакт. Чуть более двух часов назад голая невменяемая женщина разгуливала по улицам города Солигорска», — говорится в сообщении в группе «Солигорские автолюбители» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации очевидцев, на место прогулки раскрепощенной солигорчанки оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пока о дальнейшей судьбе женщины ничего не сообщается.

Жители города в настоящее время активно обсуждают произошедшее в городе — некоторые склоняются к тому, что во всем виновата установившаяся в Беларуси жаркая погода.

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