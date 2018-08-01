Россияне предпочитают брать в ипотеку вторичное жилье

Согласно исследованию Тинькофф банка, наиболее активными пользователями сервиса кредитной организации по оформлению ипотеки оказались жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Свердловской и Новосибирской областей. Средняя сумма кредита составляет 2 млн 900 тыс. рублей, что на 935 тыс. рублей превышает этот показатель в целом по ипотечному рынку за прошлый год.
Всего за три года онлайн-сервисом воспользовались полмиллиона россиян. Средний возраст тех, кто решил оформить сделку таким способом составляет 32 года, что на пять лет моложе в целом по рынку. При чем половина клиентов состоят в браке, из которых 70% имеют детей.
Клиенты предпочитают пользоваться онлайн-услугой банка, так как им не нужно идти с офис кредитной организации, а оформить заявку, стелить за ее исполнением, а также проверить недвижимость на надежность, можно в любое удобное время.
В июле сообщалось, что за пять месяцев текущего года количество выданных ипотечных кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60%. При этом денежный объем таких кредитов вырос на 73%.