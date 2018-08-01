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10:56 (мск), источник: N + 1

Изменение климата увеличит число смертей от аномальной жары

Изменение климата в нынешнем столетии в разы увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах, подсчитала международная группа ученых.

Исследование опубликовано в журнале PLoS Medicine.

Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур (heatwave) по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми. Летом 2018 года аномальная жара, в частности, установилась на севере Европы и в Греции, а также в Японии — при этом жару в Великобритании местные ученые уже связали с изменением климата. Жара опасна для людей: так, главный в России специалист по влиянию климата на здоровье Борис Ревич из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН пишет, что в Москве в 2010 году жара и загрязнение воздуха от природных пожаров вызвали не менее 11 тысяч преждевременных смертей, в основном среди пожилых людей.

Группа ученых под руководством Юймина Го (Yuming Guo) из университета Монаша в Мельбурне построила математическую модель для того, чтобы оценить количество смертей от аномальной жары в период с 2031 по 2080 годы при различных сценариях изменения климата, адаптации к нему и изменения численности населения.

Для этого они использовали данные о погоде и смертности из 412 районов в 20 странах, собранные с 1984 по 2015 годы в Северной и Южной Америках, Европе и Азии (России среди этих стран не было). С помощью климатических моделей ученые спрогнозировали среднюю температуру в этих регионах до конца века и экстраполировали данные о смертности в связи с аномальной жарой.

«В будущем волны жары будут более частыми, более интенсивными и будут длиться дольше. Если мы не найдем способ смягчить изменение климата и помочь людям адаптироваться к нему, нас ждет большой рост числа смертей от волн жары, особенно в бедных странах на экваторе», — сказал Го, чьи слова приводит пресс-служба университета.

При наименее благоприятном сценарии — когда человек ничего не сделает для борьбы с изменением климата и никак к нему не адаптируется, — смертность от аномальной жары в Бразилии, Колумбии и на Филиппинах вырастет более чем на 770 процентов относительно средних уровней 1971−2020 годов. В США, где было изучено больше всего районов, прирост составит от 400 до 525 процентов, в Европе, Китае и Японии он не превысит 400 процентов. При этом из-за особенностей моделирования зон аномальной жары авторы, в частности, не учитывали их возрастающую интенсивность (а только продолжительность) — это может означать, что потери от них могут быть недооценены.

Меры по адаптации к изменению климата, по расчетам авторов, существенно снизили бы количество дополнительных смертей, однако «нет убедительных оснований полагать, что такая адаптация произойдет эффективно и вовремя», пишут ученые. Авторы статьи считают, что для снижения потерь от жары необходимо, в частности, активнее распространять информацию о проблеме, развивать системы раннего предупреждения об экстремальной погоде и учитывать такие риски в городском планировании.

Ранее американские ученые показали, что аномально высокие среднемесячные температуры в США и Мексике оказались связаны с небольшим приростом числа суицидов и таким же небольшим снижением психологического благополучия.

Ольга Добровидова.

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