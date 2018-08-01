Опубликована программа кинофестиваля «Короче» в Калининграде
Билеты на показы можно приобретать со 2 августа.
Билеты на показы можно приобретать со 2 августа.
VI кинофестиваля «Короче» состоится в Калининграде с 17 по 19 августа. На сайте оргкомитета мероприятия опубликована программа для зрителей на три дня.
Пятница, 17 августа
12:00 — «Заря», зал «Артишок». «Короче. Дети».
12:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Анимация».
14:00 — «Заря», зал «Артишок». «Короче. Анимация».
14:30 — КиноКафе «Квартира». «Делай короче». Блок 1.
16:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Страна».
17:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Семья».
17:00 — Кафедральный Собор на о. Канта. Торжественный приём.
19:00 — «Заря». Красная дорожка.
19:30 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Перспективы». Блок 1.
19:30 — «Заря», Большой зал. Торжественное открытие. Премьера фильма «Училка: испытание» (режиссер — Алексей Петрухин). Фильм представят актриса Анна Чурина и режиссер Алексей Петрухин.
20:30 — Центральный парк:
— показ
— презентация блока «Короче. Страна».
— презентация блока «Короче. Онлайн».
— презентация блока «Короче. Звезды».
22:00 — «Заря».
22:30 — Центральный парк. Специальный показ фильма «Экипаж». Фильм представят актриса Катерина Шпица и режиссер Николай Лебедев.
00:00 — «Заря», Большой зал. «Короче. Лав», 18+. Блок 1.
Суббота, 18 августа
11:00 — «Заря», Большой зал. Конкурсная программа. Блок 1.
11:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Делай Короче». Блок 2.
12:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Дети».
14:00 — «Заря», Большой зал. Конкурсная программа. Блок 2.
14:30 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Лав». Блок 2.
15:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Тёмная материя». Блок 1.
16:00 — «Заря», зал «Артишок». «Короче. Премьера!». Блок 1.
16:30 — «Заря», Большой зал. Специальный показ фильма «Сердце мира» (режиссёр — Наталия Мещанинова). Фильм представят авторы.
17:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Лав». Блок 3.
17:30 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Молодость».
18:30 — «Заря», зал «Артишок». «Короче. Премьера!». Блок 2.
19:00 — КиноКафе «Квартира». «Делай короче». Блок 3.
19:30 — «Заря», Большой зал. «Короче. Звёзды». Блок 1.
20:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. ЧБ».
20:30 — Центральный парк. Специальные показы фильмов внеконкурсной программы.
21:30 — Центральный парк. Специальный показ фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» (режиссёр Кирилл Васильев).
21:50 — «Заря», Большой зал. «Короче. Чистая энергия».
22:00 —
00:00 — «Заря» / паб «Лондон».
00:00 — «Заря», Большой зал. «Короче. Онлайн», «Короче. Пати».
Воскресенье, 19 августа
11:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Человечность». Блок 1.
12:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Арт».
12:00 — «Заря», Большой зал. Конкурсная программа. Блок 3.
13:30 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Тёмная материя». Блок 2.
14:30 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Тёмная материя». Блок 3.
15:00 — «Заря», Большой зал. Конкурсная программа. Блок 4.
15:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Звёзды». Блок 2.
17:00 — КиноКафе «Квартира». «Делай короче». Блок 4.
17:30 — «Заря», Большой зал. Специальный показ фильма «Слоны могут играть в футбол» (режиссёр Михаил Сегал). Фильм представят авторы.
17:30 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Международный».
19:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Человечность». Блок 2.
20:00 — Центральный парк. Награждение победителей фестиваля, церемония закрытия.
20:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Перспективы». Блок 2.
20:30 — Центральный парк. Показ
21:30 — Центральный парк. Концерт Калининградского областного симфонического оркестра п/у А. Фельдмана с программой «Музыка кино».
Билеты на показы будут продаваться, начиная со второго августа. Приобрести их можно онлайн и в кассе кинотеатра «Заря».
Ранее «Клопс» опубликовал конкурсную программу кинофестиваля «Короче».