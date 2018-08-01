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10:03 (мск), источник: Клопс.ru

Опубликована программа кинофестиваля «Короче» в Калининграде

Билеты на показы можно приобретать со 2 августа.

Источник: Клопс.ru

VI кинофестиваля «Короче» состоится в Калининграде с 17 по 19 августа. На сайте оргкомитета мероприятия опубликована программа для зрителей на три дня.

Пятница, 17 августа

12:00 — «Заря», зал «Артишок». «Короче. Дети».

12:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Анимация».

14:00 — «Заря», зал «Артишок». «Короче. Анимация».

14:30 — КиноКафе «Квартира». «Делай короче». Блок 1.

16:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Страна».

17:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Семья».

17:00 — Кафедральный Собор на о. Канта. Торжественный приём.

19:00 — «Заря». Красная дорожка.

19:30 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Перспективы». Блок 1.

19:30 — «Заря», Большой зал. Торжественное открытие. Премьера фильма «Училка: испытание» (режиссер — Алексей Петрухин). Фильм представят актриса Анна Чурина и режиссер Алексей Петрухин.

20:30 — Центральный парк:

— показ фильмов-победителей пятого кинофестиваля «Короче».

— презентация блока «Короче. Страна».

— презентация блока «Короче. Онлайн».

— презентация блока «Короче. Звезды».

22:00 — «Заря». After-party, фуршет, DJ`s.

22:30 — Центральный парк. Специальный показ фильма «Экипаж». Фильм представят актриса Катерина Шпица и режиссер Николай Лебедев.

00:00 — «Заря», Большой зал. «Короче. Лав», 18+. Блок 1.

Суббота, 18 августа

11:00 — «Заря», Большой зал. Конкурсная программа. Блок 1.

11:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Делай Короче». Блок 2.

12:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Дети».

14:00 — «Заря», Большой зал. Конкурсная программа. Блок 2.

14:30 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Лав». Блок 2.

15:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Тёмная материя». Блок 1.

16:00 — «Заря», зал «Артишок». «Короче. Премьера!». Блок 1.

16:30 — «Заря», Большой зал. Специальный показ фильма «Сердце мира» (режиссёр — Наталия Мещанинова). Фильм представят авторы.

17:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Лав». Блок 3.

17:30 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Молодость».

18:30 — «Заря», зал «Артишок». «Короче. Премьера!». Блок 2.

19:00 — КиноКафе «Квартира». «Делай короче». Блок 3.

19:30 — «Заря», Большой зал. «Короче. Звёзды». Блок 1.

20:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. ЧБ».

20:30 — Центральный парк. Специальные показы фильмов внеконкурсной программы.

21:30 — Центральный парк. Специальный показ фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» (режиссёр Кирилл Васильев).

21:50 — «Заря», Большой зал. «Короче. Чистая энергия».

22:00 — VIP-приём в Sсhloss-Hotel Yantarny.

00:00 — «Заря» / паб «Лондон». After-party.

00:00 — «Заря», Большой зал. «Короче. Онлайн», «Короче. Пати».

Воскресенье, 19 августа

11:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Человечность». Блок 1.

12:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Арт».

12:00 — «Заря», Большой зал. Конкурсная программа. Блок 3.

13:30 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Тёмная материя». Блок 2.

14:30 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Тёмная материя». Блок 3.

15:00 — «Заря», Большой зал. Конкурсная программа. Блок 4.

15:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Звёзды». Блок 2.

17:00 — КиноКафе «Квартира». «Делай короче». Блок 4.

17:30 — «Заря», Большой зал. Специальный показ фильма «Слоны могут играть в футбол» (режиссёр Михаил Сегал). Фильм представят авторы.

17:30 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Международный».

19:00 — КиноКафе «Квартира». «Короче. Человечность». Блок 2.

20:00 — Центральный парк. Награждение победителей фестиваля, церемония закрытия.

20:00 — «Заря», зал «Гардероб». «Короче. Перспективы». Блок 2.

20:30 — Центральный парк. Показ фильмов-победителей.

21:30 — Центральный парк. Концерт Калининградского областного симфонического оркестра п/у А. Фельдмана с программой «Музыка кино».

Билеты на показы будут продаваться, начиная со второго августа. Приобрести их можно онлайн и в кассе кинотеатра «Заря».

Ранее «Клопс» опубликовал конкурсную программу кинофестиваля «Короче».

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