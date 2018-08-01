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00:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли способ остановить облысение

МОСКВА — РИА Новости. Ученые из университета Джонса Хопкинса в США доказали, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить облысение. Об этом сообщает портал Eurekalert.

Источник: Reuters

Предыдущие исследования показали, что диета, богатая жирами и холестерином, увеличивает риск облысения, поседения и воспалений кожи. По словам ученых, разработанное ими соединение приостанавливает синтез гликосфинголипидов, входящих в состав клеточных мембран. Их много в клетках-кератиноцитах, которые помогают регулировать пигментацию глаз, волос и кожи.

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Чтобы узнать, как нарушение функций гликосфинголипидов влияет на организм, ученые генетически модифицировали мышей, развив у них атеросклероз. С 12-недельного возраста часть из них посадили на диету, богатую жирами и холестерином, в то время как остальным давали обычный корм. У первой группы по сравнению со второй сильнее проявились выпадение шерсти, потеря пигментации, а также повреждения кожи.

С 20-й по 36-ю неделю эксперимента мышам давали различные дозы D-PDMP. Прием этого вещества позволил уменьшить воспаление кожи у животных из первой группы без изменения режима питания. Кроме того, шерсть и ее цвет также начали восстанавливаться.

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Исследователи подчеркивают, что созданное ими соединение только предстоит испытать на людях. Однако результаты эксперимента, по их мнению, позволяют наметить возможные пути для борьбы с облысением и повреждениями кожи.

«Необходимы дальнейшие исследования, однако полученные результаты демонстрируют, что созданный нами препарат потенциально может быть применен для борьбы с заболеваниями вроде псориаза, а также лечения повреждений, возникших из-за диабета или пластических операций», — отметил один из авторов исследования, профессор университета Джонса Хопкинса Суброто Чаттерджи.

Как побороть облысение?
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