Метеоролог Роман Вильфанд: ни о какой точке невозврата речи пока не идет

Источник: РИА "Новости"

Июнь 2018 года выдался аномально жарким во многих местах планеты. Не отставал от него и июль. Жара свыше +40 °С на юге России, в Волгограде и Сибири. Огненные бедствия в Японии и Греции. А в это время в Антарктиде рекорд холода: -98 °С! В Тюмени пронёсся сильнейший ураган с песчаной бурей, Стамбул затопило из-за ливня, наводнения обрушились на Забайкалье, Ставрополье, Краснодар и Хабаровский край. Что творится с климатом? Многие учёные бьют тревогу, считая его изменения катастрофическими и необратимыми. Свою точку зрения «АиФ» высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мерзлота уже не вечная

Владимир Кожемякин, «АиФ»: Роман Менделевич, нынешнее лето и в самом деле аномальное?

Новость Загореть дотла

Роман Вильфанд: Лето на юге и юго-востоке европейской части России, в Сибири, Якутии действительно принесло сюрпризы. Приходится слышать, что такого зноя не помнят даже старики. Но, говоря в шутку, у стариков бывают склероз и провалы в памяти. Метеорологи пока не видят в нынешней жаре ничего особенно выдающегося. А сверхнизкие температуры в Антарктиде были зафиксированы удалённо — по данным дистанционного зондирования со спутников. Минимум, отмеченный за много лет наблюдений наземной метеостанцией, составляет -89,2 °С. В выемках ледяного щита Антарктики может быть и почти -100 °С. Однако по отдельным случаям нельзя делать вывод, что в Антарктиде резко похолодало.

— Климатологи предупреждают, что между 2016 и 2035 г. температура на Земле увеличится на 0,7 °С, к 2081 — на 2 °C и будет расти весь XXI век. Нынешняя жара — тоже следствие глобального потепления?

— Это не исключено. По мнению учёных из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), глобальное потепление в течение этого столетия неизбежно. Оно идёт очень медленно, это не какой-то резкий скачок температуры сразу по всей Земле. Но где-то на этом фоне возможны сильные температурные колебания — как в одну, так и в другую сторону.

Нужно принимать меры, чтобы потепление не превысило 1,5−2 °С — тогда климатической катастрофы не будет. А вот если к концу столетия эта цифра перешагнёт за 5,5 °С, начнётся таяние материковых льдов.

— Расхожее мнение: раз глобальное потепление, везде будут пальмы расти, в том числе и в Сибири, исчезнет различие между зимой и летом.

— Изменить астрономические факторы невозможно: лето всегда будет тёплым, зима холодной, потому что солнце в эти периоды поднимается над горизонтом на разную высоту. Но погода станет более экстремальной и нервозной, чаще будут наблюдаться особо низкие и высокие температуры, крайне суровые и очень тёплые зимы, слишком жаркое и прохладно-дождливое лето. Где-то станет больше наводнений, а где-то увеличится засуха.

Большинство ученых пришли к выводу, что в целом влажность на земном шаре не изменится. Однако произойдёт перераспределение осадков: в умеренных широтах их количество останется прежним, зато на севере заметно увеличится, а в южных широтах, в том числе на юге России, где осадков и так зачастую не хватает для хорошего урожая, они будут выпадать ещё более скупо.

Меньше всего потепление скажется в тропиках и в районе экватора, потому что там меньше суши и преобладает водная поверхность. Вода — очень инерционная субстанция, а температура воздуха определяется температурой океана.

— Говорят, в России глобальное потепление идёт гораздо быстрее, чем в других странах. Это так?

— Да, поскольку Россия, в общем-то, северная страна. А для зоны 50−70 градусов северной широты площадь континентов существенно превышает океаническую. Поэтому в умеренных и северных широтах потепление сказывается сильнее. В среднем на Земле за 10 лет температура растёт на 0,17 °С, а в Евразии — в 2,5−3 раза быстрее. Причём особенно быстро теплеет зимой — такова специфика парникового эффекта. А главная проблема для нашей страны — оттаивание слоя вечной мерзлоты. Само это понятие перестаёт соответствовать своему значению: если мерзлота не вечна, то изменится не только климат, но и весь уклад жизни в северных регионах.

В жар или холод?

— Ученые считают, что Земля переживает фазу катастрофического развития, проявления которой — стихийные бедствия. А значит, ураганов, смерчей, торнадо и других атмосферных катаклизмов станет намного больше. А насколько?

— Стихийных бедствий действительно станет больше. Вспомним, например, катастрофическое наводнение в Крымске в июле 2012 г., когда из-за сильнейших дождей пострадали более 34 тыс. граждан, 171 человек погиб. Климатологи считают, что если температура воды в Чёрном море будет повышаться, то на порядок увеличится и повторяемость таких событий. Энергия нижних слоёв атмосферы возрастает, соответственно, увеличивается и количество погодных экстремальных явлений.

Но ни о какой точке невозврата речи пока не идет. Глобальный климат Земли — слишком устойчивая структура.

— Есть мнение, что Земле грозит не глобальное потепление, а наоборот — новый ледниковый период. Мол, эпохи потепления и похолодания сменяют друг друга каждые 100 тыс. лет, и сейчас мы живём в конце очередного межледниковья. А все разговоры про парниковый эффект — сказки, потому что воздействие человека на природу на самом деле якобы не так уж велико. Как вам это?

— Если бы все было так просто! Глобальные изменения климата происходят очень медленно — их временные масштабы от миллионов до нескольких сотен лет. Повышение концентрации парниковых газов в атмосфере привело к резкому повышению общепланетарной температуры: за последние 150 лет она поднялась на целый градус. Такого не было никогда. Значит, причина, скорее всего, в воздействии человека. Естественные перемены в климате могут приводить как к повышению, так и к понижению температуры, а вот антропогенный фактор — только к её повышению.

— Возможно, на климат так влияют океанские течения — Гольфстрим и Эль-Ниньо? Говорят, что они то ли замедляются, то ли отклоняются, то ли остывают…

— Есть предположение, что Гольфстрим будет постепенно ослабевать из-за таяния ледников в Северном Ледовитом океане. В Атлантику станут поступать холодные и более тяжелые, чем морские, пресные воды, а теплый Гольфстрим опустится в нижние слои океана. Но все-таки останется существовать, потому что глобальная природа Земли неизменна. В тропиках всегда будет тепло, а ближе к полюсам — холодно. Эль-Ниньо действительно способствует повышению глобальной температуры в течение 2−3 лет, но не на протяжении нескольких десятилетий.

Географию не перекроишь

— В середине 1950-х советский инженер Борисов предложил растопить северные льды и вечную мерзлоту Сибири, перегородив плотиной Берингов пролив. В теле плотины он предлагал установить насосы, работающие на атомной энергии. В 1970-е в СССР было два несостоявшихся проекта переброски рек. А не так давно министр сельского хозяйства РФ Ткачёв предлагал начать переброску пресной воды с Алтая в засушливые районы Китая. Есть ли сегодня подобные проекты преобразований природы, способные нарушить хрупкий климатический баланс на пла­нете?

— Инженерную мысль не остановишь. К счастью, научное сообщество готово обсуждать любые, даже самые радикальные проекты. И во время этой дискуссии, как правило, рождается истина. Прежде чем улучшать экологическую обстановку в целом регионе, нужно рассчитать, как эти преобразования скажутся через 10, 30, 100 лет.

Прожекты грубого вторжения в окружающую среду вроде перекачки воды из Северного Ледовитого океана сразу выдают себя своей непредсказуемостью и не выдерживают научной критики. То же — с поворотом рек Сибири на юг. Что было бы, если б их действительно повернули? Казалось бы, текут бесполезные воды, впадают куда-то в суровый океан и исчезают там без всякой пользы, хотя могли бы орошать плодородные земли Средней Азии. Но что станет с землями в Сибири, если выкрутить досуха Лену, Обь или Енисей, как это скажется на климате? Люди, принимающие решения, об этом задумываются, поэтому и не приветствуют столь радикальные проекты перекройки географической среды.

— На финале ЧМ по футболу в Москве под проливным дождём мокли три президента и другие випы. Неужели для такого случая не могли разогнать облака и предотвра­тить ливень? Способны ли мы вообще хоть как-то управлять погодой?

Источник: РИА "Новости"

— Чисто по-человечески, это был замечательный ф­инал, несмотря на ливень. Если бы даже дождя не было, надо было бы приложить силы, чтобы он пролился. Да, помокли, ну и что? Зато как все были счастливы, включая президентов, которые не обращали внимания на свои промокшие костюмы! Кстати говоря, российские м­етеорологи прогнозировал­и этот т­ёплый летний дождь и не подмочили своей репутации.