Метеоролог Роман Вильфанд: ни о какой точке невозврата речи пока не идет
Ряд ученых считают, что климат скоро пройдет «точку невозврата», после чего катастрофические изменения на Земле станут необратимыми.
Ряд ученых считают, что климат скоро пройдет «точку невозврата», после чего катастрофические изменения на Земле станут необратимыми.
Июнь 2018 года выдался аномально жарким во многих местах планеты. Не отставал от него и июль. Жара свыше +40 °С на юге России, в Волгограде и Сибири. Огненные бедствия в Японии и Греции. А в это время в Антарктиде рекорд холода: -98 °С! В Тюмени пронёсся сильнейший ураган с песчаной бурей, Стамбул затопило
Владимир Кожемякин, «АиФ»: Роман Менделевич, нынешнее лето и в самом деле аномальное?
Роман Вильфанд: Лето на юге и
— Климатологи предупреждают, что между 2016 и 2035 г. температура на Земле увеличится на 0,7 °С, к 2081 — на 2 °C и будет расти весь XXI век. Нынешняя жара — тоже следствие глобального потепления?
— Это не исключено. По мнению учёных из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), глобальное потепление в течение этого столетия неизбежно. Оно идёт очень медленно, это не
Нужно принимать меры, чтобы потепление не превысило 1,5−2 °С — тогда климатической катастрофы не будет. А вот если к концу столетия эта цифра перешагнёт за 5,5 °С, начнётся таяние материковых льдов.
— Расхожее мнение: раз глобальное потепление, везде будут пальмы расти, в том числе и в Сибири, исчезнет различие между зимой и летом.
— Изменить астрономические факторы невозможно: лето всегда будет тёплым, зима холодной, потому что солнце в эти периоды поднимается над горизонтом на разную высоту. Но погода станет более экстремальной и нервозной, чаще будут наблюдаться особо низкие и высокие температуры, крайне суровые и очень тёплые зимы, слишком жаркое и
Большинство ученых пришли к выводу, что в целом влажность на земном шаре не изменится. Однако произойдёт перераспределение осадков: в умеренных широтах их количество останется прежним, зато на севере заметно увеличится, а в южных широтах, в том числе на юге России, где осадков и так зачастую не хватает для хорошего урожая, они будут выпадать ещё более скупо.
Меньше всего потепление скажется в тропиках и в районе экватора, потому что там меньше суши и преобладает водная поверхность. Вода — очень инерционная субстанция, а температура воздуха определяется температурой океана.
— Говорят, в России глобальное потепление идёт гораздо быстрее, чем в других странах. Это так?
— Да, поскольку Россия, в
— Ученые считают, что Земля переживает фазу катастрофического развития, проявления которой — стихийные бедствия. А значит, ураганов, смерчей, торнадо и других атмосферных катаклизмов станет намного больше. А насколько?
— Стихийных бедствий действительно станет больше. Вспомним, например, катастрофическое наводнение в Крымске в июле 2012 г., когда
Но ни о какой точке невозврата речи пока не идет. Глобальный климат Земли — слишком устойчивая структура.
— Есть мнение, что Земле грозит не глобальное потепление, а наоборот — новый ледниковый период. Мол, эпохи потепления и похолодания сменяют друг друга каждые 100 тыс. лет, и сейчас мы живём в конце очередного межледниковья. А все разговоры про парниковый эффект — сказки, потому что воздействие человека на природу на самом деле якобы не так уж велико. Как вам это?
— Если бы все было так просто! Глобальные изменения климата происходят очень медленно — их временные масштабы от миллионов до нескольких сотен лет. Повышение концентрации парниковых газов в атмосфере привело к резкому повышению общепланетарной температуры: за последние 150 лет она поднялась на целый градус. Такого не было никогда. Значит, причина, скорее всего, в воздействии человека. Естественные перемены в климате могут приводить как к повышению, так и к понижению температуры, а вот антропогенный фактор — только к её повышению.
— Возможно, на климат так влияют океанские течения — Гольфстрим и
— Есть предположение, что Гольфстрим будет постепенно ослабевать
— В середине 1950-х советский инженер Борисов предложил растопить северные льды и вечную мерзлоту Сибири, перегородив плотиной Берингов пролив. В теле плотины он предлагал установить насосы, работающие на атомной энергии. В 1970-е в СССР было два несостоявшихся проекта переброски рек. А не так давно министр сельского хозяйства РФ Ткачёв предлагал начать переброску пресной воды с Алтая в засушливые районы Китая. Есть ли сегодня подобные проекты преобразований природы, способные нарушить хрупкий климатический баланс на планете?
— Инженерную мысль не остановишь. К счастью, научное сообщество готово обсуждать любые, даже самые радикальные проекты. И во время этой дискуссии, как правило, рождается истина. Прежде чем улучшать экологическую обстановку в целом регионе, нужно рассчитать, как эти преобразования скажутся через 10, 30, 100 лет.
Прожекты грубого вторжения в окружающую среду вроде перекачки воды из Северного Ледовитого океана сразу выдают себя своей непредсказуемостью и не выдерживают научной критики. То же — с поворотом рек Сибири на юг. Что было бы, если б их действительно повернули? Казалось бы, текут бесполезные воды, впадают
— На финале ЧМ по футболу в Москве под проливным дождём мокли три президента и другие випы. Неужели для такого случая не могли разогнать облака и предотвратить ливень? Способны ли мы вообще хоть
— Чисто
Воздействовать на атмосферу мы можем крайне ограниченно и только по большим праздникам, поскольку её энергия огромна и несопоставима с человеческими возможностями. Бывает, что тут ни делай, какие реагенты ни рассеивай с самолетов — всё равно пойдёт дождь. В случае с финалом ЧМ тоже ничего не помогло бы — атмосферные условия не способствовали. Чемпионат длился месяц, и для того чтобы периодически обеспечивать в городах его проведения хорошую погоду, рассеивать тучи во время матчей, понадобились бы просто сверхъестественные усилия.