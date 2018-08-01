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06:50 (мск), источник: РИА Новости

Ученые из США записали видео, на котором кораллы «танцуют»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые из Сан-Диего (США) записали на видео как коралловые полипы ищут пищу, и это очень похоже на танец, сообщает Live Science.

Видео с коралловыми полипами — крошечными существами, которые живут колониями, образуя рифы, записывали в течении трех недель в формате ускоренной съемки.

Подводное плавание среди коралловых рифов — излюбленное развлечение туристов по всему миру. Ради возможности полюбоваться живописными колониями полипов в известные места, такие как атолл Амльдабра неподалеку от Сейшел или Большой Барьерный риф у Австралии, приезжают тысячи путешественников.

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Кораллы Большого барьерного рифа теряют цвет
Во время загрузки произошла ошибка.
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