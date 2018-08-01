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12:38 (мск), источник: Аргументы и факты

Мавзолей Ленина. Инфографика

1 августа 1924 года на Красной площади в Москве был открыт перестроенный деревянный мавзолей Ленина.

Его архитектор Алексей Щусев сохранил форму своей предыдущей работы — первой, временной усыпальницы основателя СССР, воздвигнутой к его похоронам. Однако размеры тёмно-серого куба с трёхступенчатой пирамидой на вершине увеличились, к нему были добавлены портик и трибуны с двух сторон от сооружения. Лаконичная надпись «Ленин» на фасаде из чёрных брусков, которую изначально предложил сделать архитектор, осталась неизменной.

В перестроенном мавзолее над гробом вождя мирового пролетариата установили хрустальный саркофаг, созданный архитектором Алексеем Мельниковым. В него было помещено тело Ленина после проведения процедуры долговременного бальзамирования по методике профессора анатомии Владимира Воробьёва и биохимика Бориса Збарского.

В отличие от первого деревянного мавзолея, который просуществовал менее трёх месяцев, второй действовал в течение почти пяти лет. В январе 1925 года Президиум ЦИК СССР объявил международный конкурс на проект каменной усыпальницы Ленина. Было прислано 117 предложений и эскизов, однако после их рассмотрения комиссия решила сохранить облик деревянного мавзолея. Щусев создал новый чёртеж здания на основе старых эскизов и сделал его гранитный макет —этот проект утвердили.

Новое здание, облицованное красным гранитом, а также чёрным и серым лабрадором, возвели за 16 месяцев — к октябрю 1930 года. Каменный мавзолей стал выше на три метра, благодаря чему его внешний объём увеличился до 5800 м³, а внутренний до 2400 м³. Надпись «Ленин» выполнили из красного гранита на чёрном лабрадоре. Внутри здания появился вестибюль, Траурный зал и соединяющие их лестницы. Именно в таком виде мы можем наблюдать мавзолей Ленина сегодня. Попасть в него бесплатно может каждый желающий — он работает со вторника по четверг и в субботу с 10 до 13 часов. Посетителям мавзолея запрещается проносить металлические предметы, бутылки с жидкостями, а также фото- или видеоаппаратуру — делать снимки или записывать видео внутри усыпальницы запрещено.

Смотрите в инфографике АиФ.ru, что представляет собой один из главных туристических объектов Москвы — мавзолей Ленина.

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