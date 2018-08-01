Число учитывающихся при поступлении школьных олимпиад сократили на 25%
Перечень олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении, был сокращен на четверть, сообщил на круглом столе в «Известиях» замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Перечень олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении, был сокращен на четверть, сообщил на круглом столе в «Известиях» замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Недавно заседал Российский совет олимпиад школьников, и перечень олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении, был сокращен на четверть. В проект документа вошли 72 олимпиады по различным профилям, а в прошлом году их было 97», — рассказал Музаев.
По его словам, в прошлом году Рособрнадзор проверил все олимпиады, сравнив, сколько победителей и призеров подтверждают порог в 75 баллов. В ряде олимпиад число не преодолевших порог превышает 35%.