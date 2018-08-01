Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь
Бывшая возлюбленная Табакова снялась обнаженной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
01:24 (мск), источник: Известия

Число учитывающихся при поступлении школьных олимпиад сократили на 25%

Перечень олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении, был сокращен на четверть, сообщил на круглом столе в «Известиях» замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Источник: РИА "Новости"

«Недавно заседал Российский совет олимпиад школьников, и перечень олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении, был сокращен на четверть. В проект документа вошли 72 олимпиады по различным профилям, а в прошлом году их было 97», — рассказал Музаев.

По его словам, в прошлом году Рособрнадзор проверил все олимпиады, сравнив, сколько победителей и призеров подтверждают порог в 75 баллов. В ряде олимпиад число не преодолевших порог превышает 35%.

Российские школьники вернулись с наградами с международных олимпиад
Во время загрузки произошла ошибка.
30 июля© Ньюстюб
 Смертельный тракт: как в Таджикистане искромсали иностранных туристов
Из посольства — за решетку: почему Джулиан Ассанж рискует потерять убежище
В Африке погибли три российских журналиста
Россиян предупредили о росте цен
ЕГЭ могут ввести для выпускников колледжей
Власти Мексики рассказали о пострадавших при крушении самолета
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
«Их реально доводят»: как Вологодчина стала столицей банкротств
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь