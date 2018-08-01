ЕГЭ могут ввести для выпускников колледжей
В новом учебном году Рособрнадзор проведет проверку знаний учащихся учреждений СПО по русскому языку и математике, по итогам которой будет принято решение о необходимости сдавать ЕГЭ для поступления в вуз.
В новом учебном году Рособрнадзор проведет проверку знаний учащихся учреждений СПО по русскому языку и математике, по итогам которой будет принято решение о необходимости сдавать ЕГЭ для поступления в вуз.
По словам замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, половина абитуриентов российских вузов — выпускники учреждений среднего профессионального образования, которые могут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ.
«Это в основном региональные вузы, когда ректору необходимо соблюсти контрольные цифры приема. Всё
Он добавил, что в начале нового учебного года в системе СПО будут проведены проверки знаний студентов по основным предметам.
«Это будет во всех субъектах, почти во всех СПО. Мы возьмем старшие курсы, — отметил Музаев. — После того как мы получим результаты срезов, сделаем выводы и обсудим, нужны ли дальнейшие шаги».