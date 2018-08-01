ЕГЭ могут ввести для выпускников колледжей

Источник: Известия

По словам замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, половина абитуриентов российских вузов — выпускники учреждений среднего профессионального образования, которые могут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ.

«Это в основном региональные вузы, когда ректору необходимо соблюсти контрольные цифры приема. Всё из-за того, что бюджетных мест слишком много», — рассказал Музаев на круглом столе в «Известиях».

Он добавил, что в начале нового учебного года в системе СПО будут проведены проверки знаний студентов по основным предметам.