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01:30 (мск), источник: Известия

ЕГЭ могут ввести для выпускников колледжей

В новом учебном году Рособрнадзор проведет проверку знаний учащихся учреждений СПО по русскому языку и математике, по итогам которой будет принято решение о необходимости сдавать ЕГЭ для поступления в вуз.

Источник: Известия

По словам замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, половина абитуриентов российских вузов — выпускники учреждений среднего профессионального образования, которые могут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ.

«Это в основном региональные вузы, когда ректору необходимо соблюсти контрольные цифры приема. Всё из-за того, что бюджетных мест слишком много», — рассказал Музаев на круглом столе в «Известиях».

Он добавил, что в начале нового учебного года в системе СПО будут проведены проверки знаний студентов по основным предметам.

«Это будет во всех субъектах, почти во всех СПО. Мы возьмем старшие курсы, — отметил Музаев. — После того как мы получим результаты срезов, сделаем выводы и обсудим, нужны ли дальнейшие шаги».

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