Кинофестивалям не хватает участия
Их организаторы обратились к президенту.
Их организаторы обратились к президенту.
Кинотеатральные сети и организаторы кинофестивалей попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию с новыми правилами кинопоказа. В конце июля законопроект, ужесточающий демонстрацию фильмов без прокатного удостоверения на фестивалях, был принят парламентом и ожидает подписи президента. Это лишит зрителей показов авторского кино, ретроспектив и многих кинособытий, уверены участники рынка.
Представители киноиндустрии «крайне обеспокоены ситуацией» с принятием поправок Минкульта к закону «О господдержке кинематографии», меняющих правила проведения кинофестивалей, говорится в их письме президенту РФ Владимиру Путину (копия есть у «Ъ»). Под письмом подписались более 20 участников киноиндустрии, включая кинотеатральную сеть «Каро», председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина, соучредителя Beat Film Festival Кирилла Сорокина и др. «Под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии», — пишут они.
Госдума приняла поправки о проведении кинофестивалей 26 июля, а Совет федерации одобрил их 28 июля. До сих пор на любом проходящем в стране кинофестивале фильмы демонстрировались без прокатного удостоверения, но закон усложнит такой показ. В нем впервые дано определение фестиваля: у него должно быть жюри, конкурсная программа продолжительностью не более десяти дней, а показ картины возможен, если она была снята не больше года назад. Список проводимых в России международных фестивалей должен будет ежегодно утверждать Минкульт. Таким образом, под угрозой окажутся ретроспективы, спецпоказы, недели кино, фестивали национального фильма и другие мероприятия без конкурса и жюри.
В Минкульте вчера напомнили «Ъ», что позицию министерства ранее обозначила глава департамента кинематографии Ольга Любимова. «В отношении отечественных кинофестивалей ничего не меняется, все остается
Деятели культуры, продюсеры и режиссеры, опрошенные ранее «Ъ», критиковали новые правила. Фестивали до сих пор составляли программы, не получая прокатные удостоверения, чтобы показать фильм
Думаю, что в ходе подготовки этого законопроекта там не оказалось людей, хорошо разбирающихся в теме и знающих нюансы и тонкости фестивальной жизни.
Принятие закона значительно усложнит работу по организации фестивалей и ретроспектив в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула кино», говорят и в этой киносети. «Фестивали, которые мы организуем, это в большинстве случаев культурные мероприятия, в рамках которых мы знакомим зрителей с кинематографом разных стран или творчеством известных режиссеров. Такой формат не подразумевает конкурсную программу и жюри. Принятый закон существенно сузит кинорепертуар и сократит количество фильмов, которые зрители смогут увидеть в хорошем качестве на больших экранах», — поясняет представитель компании.
В «Каро» уточнили, что доля программы независимого кино «Каро. Арт», которую киносеть развивает с 2016 года, составляет около 5% в ее кассовых сборах и растет в два раза к уровню прошлого года.
Центр документального кино (ЦДК), возможно, пострадает больше, чем другие, опасается его директор Софья Капкова. «Мы работаем как площадка, принимающая разные сторонние культурные проекты, как правило, тематические недели кино, которые теперь будут под запретом, поэтому мы потеряем многих партнеров. ЦДК еще и создатель большого количества собственных специальных кинособытий, включая ежегодный кинофестиваль, и новая поправка может нанести нашей деятельности невероятный ущерб», — заявила она «Ъ».
Анна Афанасьева