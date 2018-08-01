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06:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Заур Дадаев в колонии объявил голодовку

Он не согласен с перемещением в штрафной изолятор.

Осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку после помещения его в штрафной изолятор (ШИЗО), заявила адвокат Дадаева Роза Магомедова в интервью РБК.

Она сообщила, что Дадаев голодает уже 12 дней. Причиной голодовки стало перемещение Дадаева в ШИЗО, которое осужденный считает незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2017 г. осужденный за убийство политика Бориса Немцова и приговоренный к 20 годам заключения, Заур Дадаев был этапирован из московского СИЗО в колонию для бывших силовиков в Иркутске (колония № 3).

Напомним, политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет. Помимо Заура Дадаева сроки получили Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

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