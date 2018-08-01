Заур Дадаев в колонии объявил голодовку

Осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку после помещения его в штрафной изолятор (ШИЗО), заявила адвокат Дадаева Роза Магомедова в интервью РБК.

Она сообщила, что Дадаев голодает уже 12 дней. Причиной голодовки стало перемещение Дадаева в ШИЗО, которое осужденный считает незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2017 г. осужденный за убийство политика Бориса Немцова и приговоренный к 20 годам заключения, Заур Дадаев был этапирован из московского СИЗО в колонию для бывших силовиков в Иркутске (колония № 3).