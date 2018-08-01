Корейские школьники научатся готовить борщ в Хабаровске и проедутся по Амуру
В Хабаровск приехала делегация школьников из южнокорейского города Пучон.
В Хабаровск приехала делегация школьников из южнокорейского города Пучон.
Как отмечают в мэрии дальневосточной столицы, этот визит — ответный. Год назад юные хабаровчане ездили в Корею по программе культурного обмена, а теперь их иностранные сверстники прибыли в Россию. Все участники программы — будущие художники, музыканты и артисты.
В Хабаровске корейцы пробудут пять дней. Первым делом они встретились с представителями городской администрации. Дальше их ждет прогулка по Амуру на теплоходе, экскурсии, также для подростков устроят
Два дня гости проведут в семьях русских сверстников, с которыми подружились в прошлом году. К тому же для них организуют кулинарные уроки. Корейцы научатся готовить пельмени, драники, борщ и другие блюда, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на