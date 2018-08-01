Корейские школьники научатся готовить борщ в Хабаровске и проедутся по Амуру

Как отмечают в мэрии дальневосточной столицы, этот визит — ответный. Год назад юные хабаровчане ездили в Корею по программе культурного обмена, а теперь их иностранные сверстники прибыли в Россию. Все участники программы — будущие художники, музыканты и артисты.

В Хабаровске корейцы пробудут пять дней. Первым делом они встретились с представителями городской администрации. Дальше их ждет прогулка по Амуру на теплоходе, экскурсии, также для подростков устроят мастер-классы по гончарному делу в центре «Народные ремесла», по театральному искусству — в камерном театре «Триада». Они посетят художественные мастерские, музей имени Гродекова, пройдутся по парку «Северный».