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03:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Корейские школьники научатся готовить борщ в Хабаровске и проедутся по Амуру

В Хабаровск приехала делегация школьников из южнокорейского города Пучон.

Как отмечают в мэрии дальневосточной столицы, этот визит — ответный. Год назад юные хабаровчане ездили в Корею по программе культурного обмена, а теперь их иностранные сверстники прибыли в Россию. Все участники программы — будущие художники, музыканты и артисты.

В Хабаровске корейцы пробудут пять дней. Первым делом они встретились с представителями городской администрации. Дальше их ждет прогулка по Амуру на теплоходе, экскурсии, также для подростков устроят мастер-классы по гончарному делу в центре «Народные ремесла», по театральному искусству — в камерном театре «Триада». Они посетят художественные мастерские, музей имени Гродекова, пройдутся по парку «Северный».

Два дня гости проведут в семьях русских сверстников, с которыми подружились в прошлом году. К тому же для них организуют кулинарные уроки. Корейцы научатся готовить пельмени, драники, борщ и другие блюда, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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