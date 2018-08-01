Животные в Приморье страдают от жары. Видеорепортаж Ольги Катренко

Источник: Вести Приморье

Полуденный зной. И плюс 42 в тени. Кролики не реагируют даже на самое любимое лакомство — стебли и листья сои. Племенная самка рокочет, как маленький трактор…

— Кушать ничего не хочет в такую жару, шуба еще…

Ушастым решено дать временную свободу: клети открыты. Но никто не ожидал, что главная крольчиха попросту сбежит.

— Свинки-господинки, жарко вам тоже, жарко, мои умницы… Федор, вставай кушать, вставай!

Но и самому ненасытному из фермерских кабанчиков ничего не хочется. Коровы после пастбища и вовсе не поднимаются с прохладного, посыпанного опилками пола.

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Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Мельниках Валентина Гуслева, как может, своих кормилиц жалеет. Ведь доятся, несмотря на температурный рекорд. Лишь под вечер можно жить. Народ высыпает на лавочки, щенки — поиграть, а местные коты — получить порцию охлажденного молока.

— Как настроение у телят в жару?

Валентина Гуслева, глава КФХ: «Плохое, и едят другой раз плохо. Тоже языки вытащат, эхе, и стоят, бедные, жарко. Кажется, внутренности выпрыгнут, вот такой стоит: «хэ, хэ, хэ…».