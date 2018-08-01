Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Язык тела кошки
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Бен Аффлек сбрил бороду и стал неузнаваем
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
7 фотосессий беременных, которые вас удивят
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь
Известный российский журналист Джемаль погиб в Африке
Российская актриса Наталья Кузнецова скончалась
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
1010 стран с самым дешевым бензином
03:11 (мск), источник: Вести Приморье

Животные в Приморье страдают от жары. Видеорепортаж Ольги Катренко

Тихоокеанский антициклон с высокой температурой, влажностью и полным безветрием довел до кипения не только метеоприборы. Приморские фермеры подсчитывают убытки: от жары выше 40-ка градусов коровы почти перестали давать молоко. Куры прекратили нести яйца. Как спасаются животные, когда люди мало чем могут помочь?

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 70% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести Приморье

Полуденный зной. И плюс 42 в тени. Кролики не реагируют даже на самое любимое лакомство — стебли и листья сои. Племенная самка рокочет, как маленький трактор…

— Кушать ничего не хочет в такую жару, шуба еще…

Ушастым решено дать временную свободу: клети открыты. Но никто не ожидал, что главная крольчиха попросту сбежит.

— Свинки-господинки, жарко вам тоже, жарко, мои умницы… Федор, вставай кушать, вставай!

Но и самому ненасытному из фермерских кабанчиков ничего не хочется. Коровы после пастбища и вовсе не поднимаются с прохладного, посыпанного опилками пола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Мельниках Валентина Гуслева, как может, своих кормилиц жалеет. Ведь доятся, несмотря на температурный рекорд. Лишь под вечер можно жить. Народ высыпает на лавочки, щенки — поиграть, а местные коты — получить порцию охлажденного молока.

— Как настроение у телят в жару?

Валентина Гуслева, глава КФХ: «Плохое, и едят другой раз плохо. Тоже языки вытащат, эхе, и стоят, бедные, жарко. Кажется, внутренности выпрыгнут, вот такой стоит: «хэ, хэ, хэ…».

Телятам труднее всего. Трехдневному Тимошке позволяют и вовсе не заходить в стайку. Малышу приятен сквозняк и полезна ласка: оводы и взрослых-то одолели. И закат не сулит облегчения. А главный сельский барометр, ласточки, взобрались высоко в облака. По давней народной примете — быть ясной погоде.

Все новости региона
 Друг погибшего известного актера рассказал о врачебной ошибке
Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
В Африке погибли три российских журналиста
Россиян предупредили о росте цен
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Пятибалльную систему оценок в российских школах могут отменить
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь