Минпросвещения предложило ограничить компьютерные игры детей тремя часами

Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовил подведомственный министерству Центр защиты прав и интересов детей. В нем говорится, что ребенок не должен играть в компьютерные игры более трех часов в день. При этом детей нельзя кормить во время любимого занятия.

Также родителям советуют заключить с подростками письменный договор, в котором нужно указать все правила пользования гаджетами и Сетью. Кроме того, родители сами не должны показывать детям дурной пример и не проводить регулярно много времени за компьютером.