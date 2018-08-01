Минпросвещения предложило ограничить компьютерные игры детей тремя часами
Минпросвещения направило в школы рекомендации по борьбе с зависимостью от гаджетов и интернета, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Минпросвещения направило в школы рекомендации по борьбе с зависимостью от гаджетов и интернета, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовил подведомственный министерству Центр защиты прав и интересов детей. В нем говорится, что ребенок не должен играть в компьютерные игры более трех часов в день. При этом детей нельзя кормить во время любимого занятия.
Также родителям советуют заключить с подростками письменный договор, в котором нужно указать все правила пользования гаджетами и Сетью. Кроме того, родители сами не должны показывать детям дурной пример и не проводить регулярно много времени за компьютером.
Как пояснили «Известиям» в Минпросвещения, рекомендации позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».