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10:56 (мск), источник: Известия

Минпросвещения предложило ограничить компьютерные игры детей тремя часами

Минпросвещения направило в школы рекомендации по борьбе с зависимостью от гаджетов и интернета, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовил подведомственный министерству Центр защиты прав и интересов детей. В нем говорится, что ребенок не должен играть в компьютерные игры более трех часов в день. При этом детей нельзя кормить во время любимого занятия.

Также родителям советуют заключить с подростками письменный договор, в котором нужно указать все правила пользования гаджетами и Сетью. Кроме того, родители сами не должны показывать детям дурной пример и не проводить регулярно много времени за компьютером.

Как пояснили «Известиям» в Минпросвещения, рекомендации позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».

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