В Приморье впервые в мире развели древнейших акул

Сотрудники комплекса пояснили, что разнозубая акула появилась в океанариуме в июне 2016 года. Осенью самую крупную самку отсадили отдельно от других рыб и перевели на специальный рацион питания, в результате чего она удвоила свой вес. В июне прошлого года к самке подсадили самца, и через год она отложила яйца.

«Нерест у зебровидной бычьей акулы растянутый, самка откладывает одну пару яиц, через несколько дней другую, наша акула отложила четыре яйца, но мы ждём появления ещё четырех. Весь процесс яйцерождения специалисты сняли на видео: сначала появляются нити, и самка выискивает удобное место, куда можно прикрепить яйцо, тщательно его изучает, трется головой. В природе обычно акулы откладывают яйца в пещерах на камнях, поэтому в аквариум нашей самке мы тоже подложили камень, но ей больше приглянулся шланг водозабора. Однажды выбрав место акула каждый раз делает кладку только здесь», начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов.

Специалисты также сообщили, что среди восьми видов рода разнозубых акул зебровидная бычья акула в современном мире является наиболее древним видом.

По данным пресс-службы Приморского океанариума, зебровидная бычья акула обитает в водах Индопасифика, живет на мелководье. Эти хищники относят к бентофагам, питаются в основном морскими ежами, беспозвоночными креветками, крабами, моллюсками, изредка рыбой, когда она проплывает неподалеку. Эти акулы достаточно медлительны и не преследуют добычу активно.