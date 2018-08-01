Ради отпуска житель Хабаровского края погасил долг

Как выяснилось, мужчине полагалось отдавать одну четвертую своего заработка на содержание ребенка, однако он не делал этого. Долг достиг примерно 200 тысяч рублей. Тогда пристав наложил ряд ограничений в отношении его прав, в том числе ограничение на выезд за пределы России.

Узнав об этом, мужчина устроился на работу. С его зарплаты стали снимать часть средств в счет уплаты долга. Через некоторое время он решил оформить загранпаспорт, чтобы провести отпуск за границей. В этот момент стало известно, что ограничение еще действует — задолженность мужчина погасил не полностью.