«Моника — имя нарицательное»: очередная отчаянная байкерша пугает приморцев

На опубликованной в сообществе Primorye_online записи видно, как красотка на полной скорости на байке выделывает виражи. Комментаторы тут же принялись сравнивать героиню с Моникой — известной байкершей, прославившейся своими трюками.

Авторы видео несколько раз повторили, что в кадре — другая девушка. Но этот факт еще больше тревожит людей, боящихся повторения трагедии.