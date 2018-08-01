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03:53 (мск), источник: ДЕЙТА

«Моника — имя нарицательное»: очередная отчаянная байкерша пугает приморцев

Видео с девушкой-байкером, мчащейся по Русскому мосту, напугало приморцев, сообщает DEITA. RU.

На опубликованной в сообществе Primorye_online записи видно, как красотка на полной скорости на байке выделывает виражи. Комментаторы тут же принялись сравнивать героиню с Моникой — известной байкершей, прославившейся своими трюками.

«В данном случае имя Моника нарицательное. К сожалению», — пишут комментаторы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Авторы видео несколько раз повторили, что в кадре — другая девушка. Но этот факт еще больше тревожит людей, боящихся повторения трагедии.

Василий Кучин.

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