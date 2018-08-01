Вот так приморские школьники сдали ЕГЭ
Стали известны результаты сдачи приморцами единого государственного экзамена. Итоги всей кампании ЕГЭ — 2018 подведут после дополнительного этапа в октябре, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
Стали известны результаты сдачи приморцами единого государственного экзамена. Итоги всей кампании ЕГЭ — 2018 подведут после дополнительного этапа в октябре, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
По словам специалистов краевого департамента образования и науки, в основной период проведения ЕГЭ с 28 мая по 2 июля экзамены сдавали более 10 тысяч человек.
«Аттестация прошла без сбоев. В региональной информационной системе Приморского края на основной период зарегистрировался 10 471 участник. Фактически приняли участие 10 048 человек, из них 9 327 — выпускников текущего года, остальные участники — выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования», — рассказала
Кроме того, в регионе 35 человек получили за экзамены максимальный балл. 27 человек набрали 100 баллов по русскому языку, по два человека показали отличный результат по литературе, информатике и ИКТ, обществознанию и истории. По одному стобалльнику — по физике и химии.
«Среди них два участника, которые написали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам — обществознание и русский язык, а также литература и русский язык», — отметила и.о. директора департамента образования и науки Надежда Кочурова.
Отметим, результаты всей кампании ЕГЭ — 2018 подведут в октябре, после проведения заключительного периода государственной итоговой аттестации. Он пройдет с 4 по 15 сентября. В нем примут участие обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету.
По мнению президента России Владимира Путина, главный плюс единого экзамена — возможность для школьников со всей страны поступить учиться в вузы крупных городов.
«Количество
Кроме того, президент России подчеркивает, что ЕГЭ уравнивает всех поступающих в высшие учебные заведения и, в целом, несмотря на возникающие вопросы, работает достаточно эффективно.