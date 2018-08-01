Вот так приморские школьники сдали ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

По словам специалистов краевого департамента образования и науки, в основной период проведения ЕГЭ с 28 мая по 2 июля экзамены сдавали более 10 тысяч человек.

«Аттестация прошла без сбоев. В региональной информационной системе Приморского края на основной период зарегистрировался 10 471 участник. Фактически приняли участие 10 048 человек, из них 9 327 — выпускников текущего года, остальные участники — выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования», — рассказала вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова.

Среди участников ЕГЭ хотя бы один высокобалльный результат, а это более 81 балла, получили 1 826 человек. Самый большой показатель по русскому языку — 1 666 приморцев, на втором месте — обществознание, где на «отлично» с экзаменом справились 210 человек. Завершает тройку предметов-лидеров английский язык, по результатам которого в Приморье — 182 высокобалльника.

Кроме того, в регионе 35 человек получили за экзамены максимальный балл. 27 человек набрали 100 баллов по русскому языку, по два человека показали отличный результат по литературе, информатике и ИКТ, обществознанию и истории. По одному стобалльнику — по физике и химии.

«Среди них два участника, которые написали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам — обществознание и русский язык, а также литература и русский язык», — отметила и.о. директора департамента образования и науки Надежда Кочурова.

Отметим, результаты всей кампании ЕГЭ — 2018 подведут в октябре, после проведения заключительного периода государственной итоговой аттестации. Он пройдет с 4 по 15 сентября. В нем примут участие обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету.

Напомним, система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны.

По мнению президента России Владимира Путина, главный плюс единого экзамена — возможность для школьников со всей страны поступить учиться в вузы крупных городов.

«Количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ», — отметил глава государства.