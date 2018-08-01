Назван полный список безопасных приморских пляжей

По состоянию на 31 июля 2018 года принято к эксплуатации 72 пляжа и места массового отдыха на водоёмах, то есть, они соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах. В ходе освидетельствования межведомственные группы проверяют в том числе укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к спасанию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и обозначение границ заплыва в местах купания.