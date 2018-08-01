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04:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Назван полный список безопасных приморских пляжей

В Приморье освидетельствовано 72 пляжа, сообщили DEITA. RU в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

По состоянию на 31 июля 2018 года принято к эксплуатации 72 пляжа и места массового отдыха на водоёмах, то есть, они соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах. В ходе освидетельствования межведомственные группы проверяют в том числе укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к спасанию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и обозначение границ заплыва в местах купания.

Владивостокский ГО

1. Пляж ООО «Лотс» г. Владивосток б. Лазурная Уссурийский залив.

2. Пляж МУП «Парк культуры и отдыха им. Лазо» г. Владивосток ст. Санаторная Амурский залив.

3. Пляж «Ривьера Лагуна» г. Владивосток ст. Санаторная Амурский залив.

4. Место массового отдыха «Чайка» г. Владивосток ж/д станция Чайка Амурский залив.

5. Место массового отдыха ООО «Прибой» г. Владивосток пролив Босфор-Восточный м. Токаревская кошка.

6. Место массового отдыха «Пляж Солнечный» г. Владивосток ж/д станция Садгород Амурский залив.

7. Место массового отдыха «Юбилейный» г. Владивосток Спортивная гавань Амурский залив.

8. Место массового отдыха «Новый Аякс» остров Русский, бухта Аякс.

9. Пляж ФГБОУВДЦ «Океан» г. Владивосток б. Емар Уссурийский залив.

10. Пляж ДОЛ «Юнга» г. Владивосток б. Емар Уссурийский залив.

11. Пляж Санаторий «Приморье» г. Владивосток Амурский залив.

Артемовский ГО

12. Пляж ДОЛ (Спортивно-оздоровительная база отдыха) «Морской берег» г. Артем Уссурийский залив бухта Муравьиная.

13. Пляж г. Артем бухта Муравьиная «Малая Тавайза».

14. Пляж ДЗОЛ «Юность» г. Артем бухта Муравьиная.

Шкотовский МР

15. б/о «Штыковские пруды» открытый бассейн (детский) п. Штыково ул. Березовая 9.

16. б/о «Штыковские пруды» открытый бассейн (для взрослых) п. Штыково ул. Березовая 9.

17. б/о «Штыковские пруды» Большой искусственный водоем п. Штыково ул. Березовая 9.

Спасский МР

18. МБУ ДО ДОЛ «Горный» (открытый бассейн) Спасский р-н с. Евсеевка.

ГО Спасск — Дальний

19. ДОЛ «Родник Здоровья» (открытый бассейн) ГО Спасск — Дальний с. Калиновка.

Партизанский МР

20. Пляж ЛОПЛ Солнечный остров «Екатериновский ДДИ» Партизанский р-н с. Екатериновка б. Лашкевича.

21. Пляж б/о «Лукоморье» Партизанский р-н, с. Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова.

22. Пляж б/о Солнечный берег, Партизанский р-н б. Лашкевича -1.

Партизанский ГО

23. ДЗОЛ «Наши гости-3» (открытый бассейн) Партизанский ГО п. Лозовый.

24. ДОЛ «Наречное» (открытый бассейн) Партизанский ГО г. Партизанск.

Уссурийский ГО

25. ООО «ТурПримКам» б/о «Берег детства» (открытый искусственный водоем № 1) Уссурийский ГО озеро Солдатское.

26. ООО «ТурПримКам» б/о «Берег детства» (открытый искусственный водоем № 2) Уссурийский ГО озеро Солдатское.

Находкинский ГО

27. Пляж б/о «Золотой берег» п. Врангель б. Шепалова.

28. Пляж ООО «Бухта Отрада» г. Находка б. Отрада.

29. Пляж б/о Триозёрье п. Врангель б. Триозёрье.

30. Пляж ЗМО «Парус» г. Находка п. Средний б. Средняя.

31. Пляж Бухта «Рифовая» п. Ливадия, б. Рифовая, западнее м. Де-Ливрона.

32. Пляж г. Находка б. 2-я Прибойная п. Авангард.

33. Пляж б/о «Морской бриз» г. Находка б. Триозерье.

34. Пляж б/о Зеленый мыс г. Находка б. Подосенова.

35. Пляж г. Находка б. Рифовая озеро Ливадийское.

36. Пляж г. Находка б. Рифовая пос. Ливадия.

37. Пляж ДОЛ «Радуга» г. Находка б. Рифовая.

38. 3-й пляж г. Находка б. Рифовая пос. Ливадия.

39. Пляж г. Находка б. Стрельбище.

40. Пляж б/о «Лазурное море» г. Находка б. Триозерье.

41. Пляж б/о «Жемчужная» г. Находка б. Средняя пос. Средний.

42. Пляж ДОЛ «Спартанец», г. Находка с. Анна б. Анны.

43. Пляж ДОЛ «Альбатрос», г. Находка с. Анна б. Анны.

44. Пляж ДОЛ Мечта г. Находка б. Рифовая п. Ливадия.

Ханкайский МР

45. Пляж ДОЛ «Старт» Ханкайский р-н с. Новокачалинск.

46. Место массового отдыха Ханкайский р-н с. Новокачалинск.

47. Место массового отдыха б/о «Ханка» Ханкайский р-н с. Астраханка.

48. Место массового отдыха б/о «Лотос» Ханкайский р-н с. Астраханка.

49. Место массового отдыха б/о «ЮРНАДА» Ханкайский р-н с. Астраханка.

50. Место массового отдыха б/о «Огонек» Ханкайский р-н Камень — Рыболов.

Хасанский МР

51. Пляж ООО «бухта Троицы» Хасанский р-н бухта Троицы с. Андреевка.

52. Пляж Хасанский р-н б. Троицы, с. Андреевка.

53. Пляж «Золотые пески» Хасанский р-н б. Бойсмана.

54. Пляж Хасанский р-н бухта Рисовая с. Андреевка.

55. Пляж Хасанский р-н бухта Рисовая с. Андреевка.

56. Пляж Хасанский р-н б. Рисовая, с. Андреевка.

57. Пляж ПАО «Вымпелком» Хасанский р-н б. Круглая залив Славянский.

58. Пляж б/о «ДЭМ-Клуб» Хасанский р-н б. Троицы, с. Андреевка.

59. Пляж б/о «Лагуна» Хасанский р-н б. Троицы, с. Андреевка.

60. Пляж Администрации Славянского городского поселения Хасанский р-н п.г.т. Славянка б. Баклан.

61. Пляж № 1 Хасанский р-н б. Троицы, с. Андреевка.

62. Пляж ООО «АЙ-СИ» Хасанский р-н б. Троицы, с. Андреевка.

63. Пляж Администрации Посьетского городского поселения Хасанский р-н бухта Экспедиция.

64. Пляж № 2 Хасанский р-н б. Троицы, с. Андреевка.

Кировский МР.

65. Пляж ДОЛ Мечта Кировский р-н с. Подгорное озеро Ходячее.

ГО Большой Камень.

66. Пляж б\о «Нептун» г. Большой Камень б. Ильмовая.

67. Пляж загородного спортивно оздоровительного лагеря на б\о «Жемчужина» г. Большой Камень б. Ильмовая.

68. Пляж «Вальтон» г. Большой Камень б. Андреева.

ЗАТО Фокино

69. Пляж б/о «Тихоокеанская гавань» г. Фокино залив Стрелок, бухта Руднева.

70. Пляж «Песочница» г. Фокино залив Стрелок, бухта Руднева.

71. Пляж «Нептун» г. Фокино залив Стрелок, бухта Руднева.

Надеждинский МР

72. ДОЛ «Золотая рыбка» (открытый бассейн) Надеждинский р-н п. Новый.

Дмитрий Санников.

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