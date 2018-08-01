История с островом Папенберга получила продолжение

По данным пресс-службы администрации Владивостока, лестница, которая ведёт, а самую вершину острова, откуда открывается потрясающий вид на море и Русский остров, находится в стадии завершения строительства. Эта конструкция, а также лежаки и столик с лавочками для отдыхающих — только первый этап проекта.

«Первое, с чем столкнулись — это горы мусора, до сих пор вывозим его и наводим на острове порядок. Мы — общественная организация, и поэтому все средства, которые зарабатываем, вкладываем в развитие новых экологических маршрутов в Приморье. В планах — организовать экскурсии на Папенберга и проводить какие-то интересные мероприятия», руководитель экологической организации «Флора» Константин Макаров.

К слову, жители Владивостока, которые ещё совсем недавно возмутились столь бурной деятельности, оценили инициативу теперь уже положительно. Несмотря на рабочий день, на острове около десяти отдыхающих: две любительницы сап-сёрфинга, пара семей и несколько человек, которые приплыли на остров, чтобы понырять.

«Остров Папенберга я открыл для себя только в этом году. Мне здесь очень нравится — тихо, спокойно, нет машин, да и не так много людей отдыхает. Главное, чтоб шашлычки не строили, а экологическая тропа для отдыхающих — это очень хорошо. Главное, чтоб чисто было и красиво, и чтоб мусор убирали, которые за собой многие отдыхающие не вывозят, а бросают прямо здесь на острове», поделился впечатления житель Владивостока Сергей.

Ещё один отдыхающий, который приехал погостить в приморскую столицу, рассказал о том, что Владивосток — очень красивый город, а отдых на его островах ни с чем не сравнить.

«У вас тут очень красиво. Буду теперь всегда сюда приезжать», — поделился впечатлениями Александр, житель Санкт-Петербурга.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что власти разбираются со стройкой на острове во Владивостоке. Накануне туда высадился «десант» из строителей. Они рассказали, что планируют строить здесь беседки, а после — кормить людей шашлыком. В свою очередь администрация Владивостока напомнила, что остров муниципалитету не принадлежит. Первоначально тревогу забили пользователи социальных сетей. Во вторник, 24 июля, на острове появились несколько работяг со стройматериалами, матрасами и баулами. Все свободные квадратные метры острова буквально завалили этим имуществом. Сап-сёрферы, отдыхавшие в том районе, такого поворота событий тоже не ожидали. Среди них оказалась и Галина Антонец, которая решилась поинтересоваться у мужчин, что здесь происходит. Мужчины, прибывшие на остров, рассказали, что планируют установить здесь беседки и кормить людей шашлыком.

Новость моментально разнеслась по соцсетям и дошла до администрации Владивостока. Специалисты после поступления информации от жителей провели рейд совместно с сотрудниками полиции, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, кто и чем занимается на острове. При этомруководитель административно-территориального управления Фрунзенского района Николай Сурнев сразу же отметил, что земля не принадлежит администрации города, а находится в ведении Минобороны РФ.