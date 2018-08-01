История с островом Папенберга получила продолжение

По данным пресс-службы администрации Владивостока, лестница, которая ведёт, а самую вершину острова, откуда открывается потрясающий вид на море и Русский остров, находится в стадии завершения строительства. Эта конструкция, а также лежаки и столик с лавочками для отдыхающих — только первый этап проекта.
«Первое, с чем столкнулись — это горы мусора, до сих пор вывозим его и наводим на острове порядок. Мы — общественная организация, и поэтому все средства, которые зарабатываем, вкладываем в развитие новых экологических маршрутов в Приморье. В планах — организовать экскурсии на Папенберга и проводить какие-то интересные мероприятия», руководитель экологической организации «Флора» Константин Макаров.
К слову, жители Владивостока, которые ещё совсем недавно возмутились столь бурной деятельности, оценили инициативу теперь уже положительно. Несмотря на рабочий день, на острове около десяти отдыхающих: две любительницы сап-сёрфинга, пара семей и несколько человек, которые приплыли на остров, чтобы понырять.
«Остров Папенберга я открыл для себя только в этом году. Мне здесь очень нравится — тихо, спокойно, нет машин, да и не так много людей отдыхает. Главное, чтоб шашлычки не строили, а экологическая тропа для отдыхающих — это очень хорошо. Главное, чтоб чисто было и красиво, и чтоб мусор убирали, которые за собой многие отдыхающие не вывозят, а бросают прямо здесь на острове», поделился впечатления житель Владивостока Сергей.
Ещё один отдыхающий, который приехал погостить в приморскую столицу, рассказал о том, что Владивосток — очень красивый город, а отдых на его островах ни с чем не сравнить.
«У вас тут очень красиво. Буду теперь всегда сюда приезжать», — поделился впечатлениями Александр, житель Санкт-Петербурга.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что власти разбираются со стройкой на острове во Владивостоке. Накануне туда высадился «десант» из строителей. Они рассказали, что планируют строить здесь беседки, а после — кормить людей шашлыком. В свою очередь администрация Владивостока напомнила, что остров муниципалитету не принадлежит. Первоначально тревогу забили пользователи социальных сетей. Во вторник, 24 июля, на острове появились несколько работяг со стройматериалами, матрасами и баулами. Все свободные квадратные метры острова буквально завалили этим имуществом. Сап-сёрферы, отдыхавшие в том районе, такого поворота событий тоже не ожидали. Среди них оказалась и Галина Антонец, которая решилась поинтересоваться у мужчин, что здесь происходит. Мужчины, прибывшие на остров, рассказали, что планируют установить здесь беседки и кормить людей шашлыком.
Новость моментально разнеслась по соцсетям и дошла до администрации Владивостока. Специалисты после поступления информации от жителей провели рейд совместно с сотрудниками полиции, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, кто и чем занимается на острове. При этомруководитель административно-территориального управления Фрунзенского района Николай Сурнев сразу же отметил, что земля не принадлежит администрации города, а находится в ведении Минобороны РФ.
Как выяснилось в ходе проверки, застройщиком выступила некая общественная экологическая организация «Флора». По словам её руководителя Константина Макарова, на острове Папенберга совсем скоро появится экологическая тропа. При этом о шашлычках руководитель организации не упомянул. Кроме того, на момент проверки никаких документов, подтверждающих право проведения строительных работ на этой территории, застройщик предоставить не смог, поэтому выяснением всех обстоятельств сейчас занимается полиция. Также представители общественной организации заверили администрацию Владивостока, что по завершении всех работ на острове наведут порядок: вывезут остатки стройматериалов и уберут мусор.