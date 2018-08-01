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07:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Новосибирске на день: 1 августа ожидается дождь

Судя по тому, как ведет себя природа, осень уже начинается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 762 мм рт. ст. 3 м/с

В первый день августа новосибирцев ждет дождь. Во всяком случае, таков прогноз синоптиков.

«Переменная облачность, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы», — так описывают сутки в гидрометцентре.

Воздух будет теплым, но это — уже не зной. Синоптики прочат до 18−23 градусов выше ноля. Ветер 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Примерно также выглядит прогноз и на ближайшие пару дней. Синоптики считают, что будут идти небольшие дожди с грозами. Температура — от тринадцати градусов в четверг и от пятнадцати в пятницу.

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