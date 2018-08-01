Погода в Новосибирске на день: 1 августа ожидается дождь

В первый день августа новосибирцев ждет дождь. Во всяком случае, таков прогноз синоптиков.

«Переменная облачность, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы», — так описывают сутки в гидрометцентре.

Воздух будет теплым, но это — уже не зной. Синоптики прочат до 18−23 градусов выше ноля. Ветер 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.