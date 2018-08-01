200 новых автомобилей скорой помощи появятся в больницах Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

В этом году автопарк городских, районных и участковых больниц обновится. 200 новых автомобилей скорой помощи появятся в медучреждениях Иркутской области. На это выделили средства их областного бюджета. Часть из них уже на боевом посту.

— К примеру, Усольская городская больница закупила пять новых автомобилей, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. — Каждый из них оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, ингалятором, носилками, шинами, фельдшерским набором. Две машины отправятся на круглосуточные посты неотложной медицинской помощи амбулаторий поселков Тальяны и Раздолье. Еще два автомобиля — в Новожилкинскую и Белореченскую участковые больницы. Одна останется в Усолье-Сибирским.

Семь авто приобрела Черемховская городская больница № 1. Машины передали в отдаленные поселки — Новостройка, Тальники, Тунгуска, Онот, Голуметь, Парфеново, Бельск.