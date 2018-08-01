200 новых автомобилей скорой помощи появятся в больницах Иркутской области
Большая часть в районные учреждения здравоохранения.
Большая часть в районные учреждения здравоохранения.
В этом году автопарк городских, районных и участковых больниц обновится. 200 новых автомобилей скорой помощи появятся в медучреждениях Иркутской области. На это выделили средства их областного бюджета. Часть из них уже на боевом посту.
— К примеру, Усольская городская больница закупила пять новых автомобилей, — сообщает
Семь авто приобрела Черемховская городская больница № 1. Машины передали в отдаленные поселки — Новостройка, Тальники, Тунгуска, Онот, Голуметь, Парфеново, Бельск.
Восемь машин скорой медицинской помощи закупила Куйтунская районная больница. Активно приобретают машины и другие учреждения. На конец июля из общего плана выполнено пока четверть. Основная поставка автомобилей ожидается в третьем квартале 2018 года.