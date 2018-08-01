Село Нелькан в Хабаровском крае отмечает 200-летие
Подарком к юбилею стали новые колокола для православного храма.
Подарком к юбилею стали новые колокола для православного храма.
Селу Нелькан в
— Эта история стала известна благодаря Ольге Сысоевой, работавшей старшим научным сотрудником краеведческого музея имени Гродекова, — говорят в администрации Нелькана. — Жители села решили, что День рождения будет отмечаться ежегодно 1 августа концертной программой художественной самодеятельности народных артистов со всех сел
Сейчас в Нелькане живёт 719 человек — эвенки и русские, украинцы и татары, якуты и нанайцы, здесь много смешанных браков.
— Особые люди, открытые, легкие на подъем, порой излишне шумливые. Наверное, это связано с тем, что Нелькан всегда был и остается на перекрёстке всех дорог района, в центре всех событий, — говорят о себе уроженцы Нелькана. — 200 лет возраст немалый, но мы верим, что лучшие годы поселка еще впереди.