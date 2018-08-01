Экс-глава МЧС Владимир Пучков проинспектировал детские сады во Владивостоке

Проблемы детских садов почти везде одинаковы. В первую очередь характерными для дошкольных учреждений края проблемами являются — сокращение медпунктов и наличие только приходящих медсестер, недостаточность средств, которые выделяются на питание на одного ребенка (около 130 рублей в день на пятиразовые питание). Но самая главная проблема — низкая оплата труда специалистов, которые зачастую вынуждены работать на 1,5 ставки (примерно 12 часов в день), чтобы получать порядка двадцати пяти тысяч рублей в месяц.

По словам заведующих детскими садами, только на энтузиазме и ответственности работников во многом держатся муниципальные сады, где сотрудники лично приводят в порядок помещения не только внутри, но и снаружи.

«Важнейшим элементом поддержки детей и молодежи в Приморском крае является совершенствование дошкольного образования детей. Молодые мамы должны иметь возможность устроить своих ребятишек, в детские садики в шаговой доступности. И, конечно, в этих учреждениях должны работать профессионалы, имеющие профильное образование, любящие детей, и при этом работать за достойную заработную плату», — отметил Владимир Пучков.

Владимир Андреевич также подчеркнул, что должна быть усовершенствована система поддержки многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями. Необходимо, чтобы были созданы условия для развития творческого потенциала детей. Средства на это должны выделяться из бюджетов, а поборы с родителей необходимо исключить.

Также на этой неделе на площадках владивостокских городских избирательных штабов кандидата Андрея Тарасенко были подняты такие темы как, например, закрытие детского сада № 90 (относящемуся к завода «Эра») на ул. Муравьева-Амурского, в связи с чем возникла необходимость распределения детей по другим детским садам.

Кроме того, выявлено, что расходы на охрану и пожарную безопасность в муниципальных детских садах несут в основном родители. По-прежнему актуальна проблема нехватки детских садов в г. Владивостоке.

Все предложения, прозвучавшие в ходе сегодняшней встречи и в ходе общения с экспертами и лидерами общественного мнения на заседаниях избирательных штабов будут включены программу развития края. Уже готов целый комплекс мер по развитию дошкольного образования. По данным Приморскстата с с 2015 по 2018 г. общий прирост численности детей в возрасте от 0 до 6 лет на территории Владивостокского городского округа за три года составил 3 812 детей. Для детей в возрасте с 2 до 3 лет (2016 год рождения) в муниципальных дошкольных учреждениях на 2018 -2019 учебный год будет открыто 16 новых групп на 402 места.