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10:02 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте и Ташкентской области упростят прописку для супругов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте и Ташкентской области планируют упростить прописку для супругов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено проектом изменений в пункт 5 Перечня категорий лиц, подлежащих постоянной прописке в Ташкенте и Ташкентской области и в Положение о порядке постоянной прописки и учета по месту пребывания граждан в Ташкенте и Ташкентской области, пишет правовой портал Норма.

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Сегодня для получения постоянной прописки в столице или столичной области по пункту 5 Перечня действует условие: супруги на момент обращения одного из них за постоянной пропиской должны совместно проживать не менее одного года.

Указанное выше условие предлагается отменить. То есть в случае утверждения поправок, супруг (супруга) сможет получить постоянную прописку на жилую площадь, где постоянно прописана его супруга (супруг), независимо от периода совместного проживания с ней (ним).

Напомним, что с 2016 года действует еще одно правило: если в течение года после постоянной прописки в Ташкенте или Ташкентской области брак расторгается, супруг (супруга) утрачивает полученную здесь постоянную прописку. Эта мера служит защитой от фиктивных браков, которые заключаются лишь с целью получить прописку. Разработчики законопроекта сохраняют правило в силе. Следовательно, оно продолжит работать даже, если предлагаемые поправки будут приняты и вступят в силу.

Кроме того, планируется скорректировать перечень документов, необходимых для получения постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области. В частности, постоянно прописываемых по пункту 5 Перечня могут освободить от представления:

 — копии документов на жилье;.

 — заявления (согласия) собственника (собственников) жилья о предоставлении жилой площади либо нотариально заверенного заявления (согласия) при невозможности личной подачи.

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