Синоптик: Август в Хабаровском крае будет комфортным

Август принесет в Хабаровский край приятное тепло без духоты. Чего еще ждать от последнего месяца лета, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«Сейчас перегретый тропический воздух опускается в южные широты — уходит на Приморье, поэтому уже стало прохладнее. Скорее всего, первая декада августа у нас останется в таком режиме, — говорит Светлана Агеева. — Вообще месяц мы ожидаем комфортный, нехолодный. Традиционно во второй половине месяца к нам [начинают] спускаться с севера более холодные воздушные массы. Это обычное явление. [В целом] не будет так душно и влажно [как в июле]».

Синоптик добавила, что во второй и третьей декадах месяца по утрам температура в Хабаровске начнет опускаться до +10…+17 градусов. Днем термометр будет показывать в среднем 22−27 градусов тепла.

Начальник Хабаровского гидрометцентра прокомментировала и ситуацию с подъемом воды в Амуре.

«Средний уровень воды в Амуре у Хабаровска для августа — три метра, средний максимальный — 370 сантиметров. Сейчас уровень воды — 426 сантиметров, он будет еще подниматься. Гребень паводка мы ожидаем 4−6 числа у Хабаровска с отметками 470−520 сантиметров. После прохождения гребня паводка Амур быстро падать не будет, уровень воды в течение пяти дней существенно [не изменится]», — уточнила Светлана Агеева.