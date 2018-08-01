Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Бен Аффлек сбрил бороду и стал неузнаваем
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
Бен Аффлек сбрил бороду и стал неузнаваем
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
Убитые Расторгуев и Джемаль снимали кино о “Вагнере” - СМИ
Российская актриса Наталья Кузнецова скончалась
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
05:10 (мск), источник: Вести - Красноярск

На набережной вновь появились кальянщики

Проиграна битва, но не война. Кальянщиков не остановили заборы и цепи на набережной Енисея в Красноярске и бизнесмены вернулись на насиженные места. Напомним, городская администрация объявила дымные вечеринки вне закона.

Цепи валяются на земле и кальяны вновь расставлены на привычных точках. Напомним, в начале июля городские власти ограничили проезд автомобилей на левобережной набережной Красноярска, но ограды не выдержали натиска. Кальянщики предлагают администрации сменить гнев на милость и начать договариваться.

Но горожане явно не сторонники такого вида отдыха, особенно в самом центре Красноярска, негодуют — даже красоту реки за клубами дыма порой разглядеть сложно. Согнать кальянщиков с хлебных мест, судя по всему, не могут даже полицейские.

Чтобы начать свой бизнес, кальянщику нужно не более 20 тысяч рублей — этого вполне достаточно, чтобы закупить оборудование и табак. А вот тратиться на помещение не придётся — на набережной много клиентов, которых манит красота Енисея. Да и регистрироваться в налоговой службе совсем не обязательно. Вот и спешат заняться дымным бизнесом все кому не лень.


Искать новое место для курильщиков не будут — в городе взят курс на оздоровление населения. Зато в администрации планируют найти вандала, который сломал ограждения, и уже готовят заявление в полицию. «Оставили участки под цепи, пока ведутся работы на этом участке. Когда работы закончатся, мы также отгородим столбиками и въезд будет осуществляться только через шлагбаум в районе Сурикова. Замки мы поменяем, цепи, где их сорвали, тоже», — заверил специалист МАУ «Центр спортивных клубов» Роман Рубцов.

К слову, даже если властям всё же удастся вытеснить кальянщиков с набережной, это совсем не значит, что продавцы дыма не объявятся в других знаковых местах города.

Владислав ТАМОШАУСКАС.

Все новости региона
 Друг погибшего известного актера рассказал о врачебной ошибке
Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
В Африке погибли три российских журналиста
Бизнес выступил против наказания за увольнение пожилых
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Испытания американской баллистической ракеты прошли неудачно
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь