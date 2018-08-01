На набережной вновь появились кальянщики

Цепи валяются на земле и кальяны вновь расставлены на привычных точках. Напомним, в начале июля городские власти ограничили проезд автомобилей на левобережной набережной Красноярска, но ограды не выдержали натиска. Кальянщики предлагают администрации сменить гнев на милость и начать договариваться.
Но горожане явно не сторонники такого вида отдыха, особенно в самом центре Красноярска, негодуют — даже красоту реки за клубами дыма порой разглядеть сложно. Согнать кальянщиков с хлебных мест, судя по всему, не могут даже полицейские.
Чтобы начать свой бизнес, кальянщику нужно не более 20 тысяч рублей — этого вполне достаточно, чтобы закупить оборудование и табак. А вот тратиться на помещение не придётся — на набережной много клиентов, которых манит красота Енисея. Да и регистрироваться в налоговой службе совсем не обязательно. Вот и спешат заняться дымным бизнесом все кому не лень.
Искать новое место для курильщиков не будут — в городе взят курс на оздоровление населения. Зато в администрации планируют найти вандала, который сломал ограждения, и уже готовят заявление в полицию. «Оставили участки под цепи, пока ведутся работы на этом участке. Когда работы закончатся, мы также отгородим столбиками и въезд будет осуществляться только через шлагбаум в районе Сурикова. Замки мы поменяем, цепи, где их сорвали, тоже», — заверил специалист МАУ «Центр спортивных клубов» Роман Рубцов.
К слову, даже если властям всё же удастся вытеснить кальянщиков с набережной, это совсем не значит, что продавцы дыма не объявятся в других знаковых местах города.
Владислав ТАМОШАУСКАС.