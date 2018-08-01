Бегуны Владивостока пригласили Путина на пробежку
Они написали письмо президенту России.
Они написали письмо президенту России.
Организаторы
Напомним, с 11 по 13 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум, который посетит президент России.
«Владимир Владимирович, мы знаем, что Вы активно увлекаетесь спортом, поддерживаете здоровый образ жизни и заботитесь о здоровье жителей нашей страны, — пишут спортсмены. — Предлагаем Вам принять участие в утреннем забеге в 5:30 утра в дни проведения Восточного экономического форума и показать своим примером, что заниматься спортом не только полезно для здоровья, но и необходимо для укрепления духа и силы воли».
16 июля состоялся Всероссийский беговой флешмоб, в котором приняли участие более 14 городов: Владивосток, Артем, Уссурийск, Благовещенск, Зея, Красноярск,
28 июля во Владивостоке состоялся массовый благотворительный забег в поддержку 5-летнего Тимофея Гоптенко, который на протяжении пяти лет борется за право быть здоровым и жить полноценной жизнью. В благотворительной акции приняли участие более 150 человек, представляющие разные спортивные движения и сообщества. В итоге удалось собрать 107 тысяч рублей на лечение мальчика. Необходимо собрать еще 300 тысяч.