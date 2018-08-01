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05:14 (мск), источник: VLADNEWS

Бегуны Владивостока пригласили Путина на пробежку

Они написали письмо президенту России.

Организаторы спортивно-бегового сообщества #НебудькакГриша написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пригласили его во время визита во Владивосток принять участие в утренней пробежке. Об этом сообщили РИА VladNews организаторы.

Напомним, с 11 по 13 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум, который посетит президент России.

«Владимир Владимирович, мы знаем, что Вы активно увлекаетесь спортом, поддерживаете здоровый образ жизни и заботитесь о здоровье жителей нашей страны, — пишут спортсмены. — Предлагаем Вам принять участие в утреннем забеге в 5:30 утра в дни проведения Восточного экономического форума и показать своим примером, что заниматься спортом не только полезно для здоровья, но и необходимо для укрепления духа и силы воли».

Спортивно-беговое сообщество под названием #НебудькакГриша появилось в апреле 2018 года. Ежедневно около 50 человек совершают пробежки в 5:30 утра, в которых могут принять участие все желающие абсолютно бесплатно. Сообщество бегунов представляют как профессиональные спортсмены — участники международных марафонов, так и любители. За три с половиной месяца к движению подключились более 300 жителей Владивостока, Артема, Уссурийска, Южно-Сахалинска, Анучино и других городов.

16 июля состоялся Всероссийский беговой флешмоб, в котором приняли участие более 14 городов: Владивосток, Артем, Уссурийск, Благовещенск, Зея, Красноярск, Южно-Сахалинск, Сызрань, Грозный, Санкт-Петербург, Грозный, Самара, Новосибирск, Москва, Калифорния.

28 июля во Владивостоке состоялся массовый благотворительный забег в поддержку 5-летнего Тимофея Гоптенко, который на протяжении пяти лет борется за право быть здоровым и жить полноценной жизнью. В благотворительной акции приняли участие более 150 человек, представляющие разные спортивные движения и сообщества. В итоге удалось собрать 107 тысяч рублей на лечение мальчика. Необходимо собрать еще 300 тысяч.

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